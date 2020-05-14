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2020年5月14日星期四
港聞二
監警報告：7．21疑早收情報欠警覺 最快周五公布 梁定邦：報告非為紓緩社會怨氣
張華峰：不敢斷言武力過當 林卓廷批如「去咗火星」
報案稱警輪姦 少女：前日始悉被通緝 轟鄧炳強貶損 數月前家人憂安危安排離港
半年前衝突 4人起訴期限前遭票控
控襲警聽障生 索警資料獲批
「和你Sing」新城市店舖被毁 警帶走一人一度噴椒
上環暴動案作供督察獲護送 「警員」：邊個影相拉邊個
兩棕地研發展未納地產商土儲 本研社批選擇性收地
指多幅棕地具潛力未納研究 倡研朗邊山貝路
擬設鐵路專責部門 管工程不管港鐵運作
教局促港台9月前還ETV中心 稱使用目的已不存在 議員質疑整治
屢遭投訴 港台多事之秋
貨車司機象鼻山路撞欄壓死 8歲子攬母親：我會照顧你
涉向馬會職員派萬元 馬主王梁秀卿被廉署起訴
英資高層創業 共享抗疫物資 人脈連結企業NGO Me2You App助配對
從大企業到小初創 黃思遠調節心態
禁電子加熱煙草案 立會研中止審議
何鴻燊長房孻女入稟 向三姊索家族信託文件
機場警涉私吞失物 控罪書無列職業
工人香港站維修天花 失足墮6米亡
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【Emily】盼泛民有真初選 網民搞三不投聯署
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【明報專訊】（請看附圖）
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監警報告：7．21疑早收情報欠警覺 最快周五公布 梁定邦：報告非為紓緩社會怨氣
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