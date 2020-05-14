禁電子加熱煙草案 立會研中止審議

食物及衛生局回覆本報查詢表示，會盡力配合委員會審議，亦指了解反對禁令的委員，以及有關團體和人士的關注，但強調政府以保障市民健康為首要考慮。早前會議上局方再向委員會重申採取全面禁令的立場及理據。

郭偉强料本年度會期難完成

郭偉强說，委員會本月和下月可舉行會議的次數與原訂目標10次有差距，要在本年度會期內完成看來不切實際，因此建議法案委員會中止審議，希望議員下周三或之前回覆是否支持。

議員促分拆 先禁電子煙

自由黨支持中止審議工作，主席張宇人稱議員計劃提出的修正案仍未處理，時間不足。該黨批發及零售界議員邵家輝說，草案仍有很多爭議，形容中止工作是撥亂反正，未嘗不是好事。他指出，政府應分開處理加熱煙和電子煙，指前者不應一刀切全面禁止，而是應該如香煙般受到規管，讓市民有選擇。

民主黨黃碧雲表示，該黨希望草案盡快通過，但指草案有爭議，建議政府分拆處理加熱煙和電子煙，指電子煙爭議較少，大家都認同禁止。若分拆處理可望今屆會期完成禁止電子煙，加熱煙問題可留待下屆議會處理。