英資高層創業 共享抗疫物資 人脈連結企業NGO Me2You App助配對

明報記者 林穎茵

棄高薪厚職 稱為造福社會

黃思遠具20多年大企業經驗，於國泰航空由見習行政人員升至管理層，其後於亞洲萬里通出任行政總裁，以及於太古可口可樂任商務發展戰略總監，平步青雲，更擔任多項公職。他去年9月社會最動盪的時候，放棄高薪厚職，與志同道合的朋友創立公司，名片上的職稱變成「什麼都做的行政總裁」。黃思遠笑言，驅使他跳出大企業與「中年危機」有關，想嘗試創立一間以創造具社會影響力為理念的公司，以商業模式造福社會。

創業遇疫情 變陣助發口罩

Dory Network Technology首個項目「Me2You」應用程式為一個以物換物平台，1月程式誕生時碰巧遇上疫情，「正正在香港有首個確診的翌日推出」，黃思遠與團體馬上變陣，先於2月為當時籌集到口罩、搓手液等物資但不知如何派送予市民的公司，在平台上開發出抽籤功能；其後開展「抗疫資源共享計劃」，鼓勵團體及組織利用其平台上的「小圈子（Circle）」功能，讓組織內的人互相幫助，分配物資；及後進一步擴展至大眾參與，與社聯合作，為非牟利機構向市民眾籌物資。

目前50收集站 街坊疑心變熱心

「我們在全港5個地點擺街站，兩日已收到9000多個口罩、2000多支搓手液」，黃思遠說，擺街站期間見證市民由冷淡變成熱心，「最初大家都抱有疑心，但反覆解說後，有人甚至車來兩大箱物資」。Me2You平台可用於追蹤物資去向，將捐贈數碼化。到目前計劃第二階段，與電訊商、連鎖式零售店合作，有50多個物資收集站。

App過萬用家 助商家精準營銷

黃思遠說，應用程式目前仍在擴展用家數量，已有過萬名用家，利用積分以物換物，分享市民家中的閒置物品。他們同時開始接觸商家，按用家的活躍範圍，如彩妝、嬰兒用品等，讓商家做精準營銷，長遠期望以此為收入來源。