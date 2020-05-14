貨車司機象鼻山路撞欄壓死 8歲子攬母親：我會照顧你

上半身拋出遭駕駛室壓着

事發昨晨近4時，一輛中型冷藏密斗貨車沿象鼻山路往荃灣方向行駛，駛至近石圍角邨對開落斜時失控，撞向路中風琴式防撞欄後衝前向左翻側，於路口約20米外始停下。司機上半身拋出側邊車窗外，遭貨車駕駛室壓住，雙腿擱在已損壞的車頭擋風玻璃上，途經司機見狀報警。

消防趕至固定貨車及拆走擋風玻璃，再用工具抬起車身，花約15分鐘將司機救出，惟救護員急救後證實司機當場死亡。現場留有大攤血漬及從車上飛出來的雜物，新界南總區交通部特別調查隊正調查事件。

疫下改運菜 日做逾12小時

記者昨晨到事主大埔富善邨寓所了解，其任職港超足球會助教的胞弟與多名親友正在單位外拜祭及協助收拾遺物。死者友人李太透露，38歲死者陳旭聰育有一名8歲兒子，與母親及妻子居於富善邨，為家中經濟支柱。陳當職業司機多年，至兩年前加入現職的物流公司，一直負責運送學生飯盒，近月受疫情影響轉為運送蔬菜，每日凌晨3時起牀，工作逾12小時至晚上7、8點才下班。李太說，陳為人顧家及寡言，喜歡看足球賽，閒時會帶兒子踢足球。

李太說，昨晨接到警方通知陳的死訊，即陪同其妻兒趕赴警署了解。她對意外感到傷心，稱陳的兒子得知父親死訊後緊抱母親，「佢唔係好明咩事，但攬住媽媽話『我會照顧你』」。根據運輸署2019年第3季資料，案發的荃錦交匯處及象鼻山路段為交通黑點，過去一年發生最少9宗有傷亡的交通意外。