教局促港台9月前還ETV中心 稱使用目的已不存在 議員質疑整治

1975年啟用的港台教育電視中心（下稱中心），內部面積約1750平方米，業權屬教育局。教育局日前去信港台，指隨着教育電視模式因應2018年審計報告的建議而改變，港台使用中心原有目的及需要不復存在，加上近年教育局服務發展亦亟需辦公室空間，冀港台9月或之前歸還中心。

港台：比預期快，較急

港台機構傳訊組總監伍曼儀昨稱，周一收到教育局通知9月收回中心，「比預期快，亦比較急」，初步估計中心內有93名員工及器材，並有錄影棚製作《上網問功課》、《日常8點半》等，工作將由另外3個錄影棚攤分，有關員工改到九龍塘、旺角、金鐘等寫字樓工作，若無足夠空間，將向政府產業署申請租用其他地方。

中心近百員工器材

港台冀商討分階段遷出

伍曼儀稱一直與教育局商討教育電視製作，局方從未提及遷出中心確實期限，港台冀可商討分階段遷出，如9月先交還錄影棚，最遲明年初全面撤走。對於搬遷會否變相令製作經費減少，她說搬遷開支非預算內，港台將與商務及經濟發展局商討，「肯定有壓力，會睇餸食飯」。至於事件會否打擊港台員工士氣，伍稱他們會做好公共廣播及媒介角色。

工會憂搬遷增財政壓力

資訊科技界議員莫乃光認為，政府明顯不當港台是「自己人」，予人感覺要「懲罰」及整治港台。民建聯議員葛珮帆稱教育電視已完成歷史任務，教育局收回中心屬正常。港台節目製作人員工會主席趙善恩說，短時間內搬離是不可行、不現實做法，又擔心來年港台需製作的節目時數增，但製作費無加，另要搬遷費，財政壓力重，而員工爭取多年新大樓，政府卻一直採「拖字訣」。

此外，港台租用九龍塘創新中心的辦公室內亦有約百名員工，原定今年初到期，後獲延至明年3月，正裝修觀塘的辦公室，可供員工日後使用。