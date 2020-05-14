擬設鐵路專責部門 管工程不管港鐵運作

委員會最終報告建議政府考慮是否另設新的鐵路發展署長職位，專責有關事務；去年《施政報告》亦提出類似建議。據了解，政府計劃成立專責部門，主要負責監管鐵路規劃和建造，而港鐵日常運作、加價等則仍由運房局和運輸署負責。

料難趕及新線動工前設立

本港未來有7條新鐵路線工程，其中東涌線延線的規劃已提交立法會，有港鐵中人預計，即使新部門專責管理鐵路工程，亦未必趕及新鐵路線動工前成立，因成立新部門需經立法會批准，短期料難以落實。

此外，陳帆昨接受港台訪問時被問及會否跟進路政署人員責任，他說會內部檢視，若團隊工作有缺失會修正，「亦會對有關同事適當處理」。他又說，與港鐵的委託協議有條款，若港鐵失誤導致政府損失，可依此追究。至於禮頓方面，他說不讓禮頓投標未來7條鐵路線工程是「合理思考方向」，但最終要由港鐵決定。

陳帆：適當處理缺失者 石禮謙促下台

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰昨在港台節目稱，政府應公開譴責已退休的時任路政署長鍾錦華，而非因他退休就將問題「一筆勾銷」，否則日後官員退休前未必盡責做事。

曾任港鐵獨立非執行董事的地產及建造界立法會議員石禮謙昨在立法會會議說，陳帆應為沙中線事件問責下台，認為陳既是官員，也是港鐵非執行董事，減薪及道歉都不能解決問題。

中科興業董事總經理潘焯鴻昨在港台節目稱，雖然發展局因沙中線事件罰禮頓停標，但與其屬同一母公司的「姊妹公司」仍能繼續在港投標，質疑政府「放生」禮頓。