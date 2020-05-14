指多幅棕地具潛力未納研究 倡研朗邊山貝路

根據城規會資料，有中資發展商去年5月向城規會申請將位於朗天路以西、唐人新村交匯處以北的一幅逾2.57萬平方米的土地，發展成公私合營住宅項目。陳劍青說，朗邊一帶有中資發展商囤積土地，認為政府可透過徵收棕地，配合公營房屋發展；另一選址是位於元朗山貝路一帶，即早前新地提出興建過渡房屋項目「同心村」附近，有近10公頃土地未發展，亦可配合公營房屋用途。

綠色和平資深項目主任朱江表示，政府至今未有一套棕地整全政策，亦未有完整安置棕地作業方案。他說，不少新界棕地除物流作業外，亦夾雜非法電子產品廢棄場、回收場、大型工程器械擺放場等，其中拆解電子垃圾的污染物極可能沿地下水污染鄰近農田，若政府未妥善處理，恐問題蔓延至其他鄉郊。

發展局：已納發展項目

不屬檢視範圍

發展局及規劃署回覆稱，朗天路一帶有約2.5公頃棕地位於朗邊近唐人新村交匯處，大部分位於朗邊第二期公營房屋發展計劃研究範圍內，由於這些棕地已納入政府發展項目的棕地內，並不屬規劃署首階段檢視棕地範圍。