港聞

港聞二

兩棕地研發展未納地產商土儲 本研社批選擇性收地

【明報專訊】發展局今年3月完成檢視首階段棕地發展潛力，建議選取8組棕地群研究發展公營房屋。本土研究社查冊後發現，位於沙埔及屏山北兩組棕地附近不少發展商土儲未納入研究範圍，更曾有財團申請土地改劃；其中屏山北棕地群毗鄰發展商持有的棕地僅相隔一條馬路。本研社批評政府「選擇性收地」，不把發展商土儲納入研究，日後發展公營房屋所提供基建卻釋放發展商土儲潛力，質疑有「益發展商」之嫌。政府回應稱，涉及的沙埔及屏山北棕地群已取得或正進行規劃申請，不屬檢視範圍，同時不存在避開發展商土儲。

政府：正作規劃申請 非避開

發展局完成檢視首階段160公頃未被納入發展棕地，發現8組位於元朗、屯門及大埔的棕地群具潛力發展，涉36公頃，將研究連同周邊土地合併發展，料可建約2萬伙公營房屋單位，以屏山北及沙埔棕地群面積最大，但當局沒披露具體範圍。

本研社近月對沙埔及屏山北兩組棕地群查冊，以查冊逾500平方米地塊為主等原則下，發現屏山北棕地群最少約2.45公頃土地由新世界持有，其中近1.8公頃料未納入政府研究範圍內，主要位於庸園路以東及朗天路以西，大部分地段與新世界關聯公司「盛店投資有限公司」名義持有。

一路之隔 屏山北棕地申改劃

據城規會資料，有財團2018年就屏山北朗屏路及朗天路一帶，申請改劃私樓發展，擬建422伙，有關範圍與政府研究屏山北棕地群只隔一條庸園路，正待城規會審批。該棕地群後方為永寧村，過往新世界曾就永寧村綠化地申請改劃中高密度住宅發展，遭城規會否決。

至於新潭路以東沙埔棕地群，本研社亦發現沙埔村南面、即長春新村一帶棕地，最少4.4公頃由新地持有，料未納入政府研究範圍內，新地之前於該處申請改劃興建3891伙住宅。

本研社成員陳劍青認為，政府選取棕地群範圍欠透明度，未交代具體範圍、研究準則等，其中沙埔及屏山北棕地群，只選取小部分而非整合區內棕地發展，質疑刻意貶低發展潛力；而從沙埔及屏山北例子，政府是避開發展商較大面積土儲不研究，他形容「選擇性收地」，令發展商可參與「土地共享」計劃，並質疑「擠牙膏」方式控制土地供應，日後提供基建卻釋放發展商土儲潛力，變相益了發展商。

新世界：未與政府接觸 新地：現階段難評論

新世界回覆稱，政府並沒就有關棕地研究與新世界作任何接觸或商討，由於有關文件無具體列出研究地段範圍或面積，新世界未清楚掌握研究內容，故未能回應。新地回覆承認在沙埔持有農地，但仍待政府公布棕地群確實位置，現階段難評論。

發展局及規劃署回覆稱，涉及沙埔及屏山北棕地群，分別已取得住宅發展規劃許可或正進行規劃申請處理，不屬是次檢視範圍；又稱檢視過程中，已考慮個別棕地作公營房屋發展可能性、土地用途兼容性、基建及社區設施供應等因素，強調個別土地業權狀况非考慮因素，不存在避開發展商土儲做法。

上 / 下一篇新聞

監警報告：7．21疑早收情報欠警覺 最快周五公布 梁定邦：報告非為紓緩社會怨氣
監警報告：7．21疑早收情報欠警覺 最快周五公布 梁定邦：報告非為紓緩社會怨氣
張華峰：不敢斷言武力過當 林卓廷批如「去咗火星」
張華峰：不敢斷言武力過當 林卓廷批如「去咗火星」
報案稱警輪姦 少女：前日始悉被通緝 轟鄧炳強貶損 數月前家人憂安危安排離港
報案稱警輪姦 少女：前日始悉被通緝 轟鄧炳強貶損 數月前家人憂安危安排離港
半年前衝突 4人起訴期限前遭票控
半年前衝突 4人起訴期限前遭票控
控襲警聽障生 索警資料獲批
控襲警聽障生 索警資料獲批
「和你Sing」新城市店舖被毁 警帶走一人一度噴椒
「和你Sing」新城市店舖被毁 警帶走一人一度噴椒
上環暴動案作供督察獲護送 「警員」：邊個影相拉邊個
上環暴動案作供督察獲護送 「警員」：邊個影相拉邊個
指多幅棕地具潛力未納研究 倡研朗邊山貝路
指多幅棕地具潛力未納研究 倡研朗邊山貝路
擬設鐵路專責部門 管工程不管港鐵運作
擬設鐵路專責部門 管工程不管港鐵運作
教局促港台9月前還ETV中心 稱使用目的已不存在 議員質疑整治
教局促港台9月前還ETV中心 稱使用目的已不存在 議員質疑整治
屢遭投訴 港台多事之秋
屢遭投訴 港台多事之秋
貨車司機象鼻山路撞欄壓死 8歲子攬母親：我會照顧你
貨車司機象鼻山路撞欄壓死 8歲子攬母親：我會照顧你
涉向馬會職員派萬元 馬主王梁秀卿被廉署起訴
涉向馬會職員派萬元 馬主王梁秀卿被廉署起訴
英資高層創業 共享抗疫物資 人脈連結企業NGO Me2You App助配對
英資高層創業 共享抗疫物資 人脈連結企業NGO Me2You App助配對
從大企業到小初創 黃思遠調節心態
從大企業到小初創 黃思遠調節心態
禁電子加熱煙草案 立會研中止審議
禁電子加熱煙草案 立會研中止審議
何鴻燊長房孻女入稟 向三姊索家族信託文件
何鴻燊長房孻女入稟 向三姊索家族信託文件
機場警涉私吞失物 控罪書無列職業
機場警涉私吞失物 控罪書無列職業
工人香港站維修天花 失足墮6米亡
工人香港站維修天花 失足墮6米亡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民研：5新局長民望全負值 曾國衞-18點最低
【Emily】民研：5新局長民望全負值 曾國衞-18點最低
【Emily】慢必籌百萬告郭偉強 6個鐘夠數
【Emily】慢必籌百萬告郭偉強 6個鐘夠數
【Emily】謝偉俊倡MPF「回水」一半
【Emily】謝偉俊倡MPF「回水」一半
【Emily】麥美娟諷報警之王 袁海文：佢心底只有見報
【Emily】麥美娟諷報警之王 袁海文：佢心底只有見報
【Emily】盼泛民有真初選 網民搞三不投聯署
【Emily】盼泛民有真初選 網民搞三不投聯署
【Emily】陸頌雄倡建林則徐公園
【Emily】陸頌雄倡建林則徐公園