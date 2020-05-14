兩棕地研發展未納地產商土儲 本研社批選擇性收地

政府：正作規劃申請 非避開

發展局完成檢視首階段160公頃未被納入發展棕地，發現8組位於元朗、屯門及大埔的棕地群具潛力發展，涉36公頃，將研究連同周邊土地合併發展，料可建約2萬伙公營房屋單位，以屏山北及沙埔棕地群面積最大，但當局沒披露具體範圍。

本研社近月對沙埔及屏山北兩組棕地群查冊，以查冊逾500平方米地塊為主等原則下，發現屏山北棕地群最少約2.45公頃土地由新世界持有，其中近1.8公頃料未納入政府研究範圍內，主要位於庸園路以東及朗天路以西，大部分地段與新世界關聯公司「盛店投資有限公司」名義持有。

一路之隔 屏山北棕地申改劃

據城規會資料，有財團2018年就屏山北朗屏路及朗天路一帶，申請改劃私樓發展，擬建422伙，有關範圍與政府研究屏山北棕地群只隔一條庸園路，正待城規會審批。該棕地群後方為永寧村，過往新世界曾就永寧村綠化地申請改劃中高密度住宅發展，遭城規會否決。

至於新潭路以東沙埔棕地群，本研社亦發現沙埔村南面、即長春新村一帶棕地，最少4.4公頃由新地持有，料未納入政府研究範圍內，新地之前於該處申請改劃興建3891伙住宅。

本研社成員陳劍青認為，政府選取棕地群範圍欠透明度，未交代具體範圍、研究準則等，其中沙埔及屏山北棕地群，只選取小部分而非整合區內棕地發展，質疑刻意貶低發展潛力；而從沙埔及屏山北例子，政府是避開發展商較大面積土儲不研究，他形容「選擇性收地」，令發展商可參與「土地共享」計劃，並質疑「擠牙膏」方式控制土地供應，日後提供基建卻釋放發展商土儲潛力，變相益了發展商。

新世界：未與政府接觸 新地：現階段難評論

新世界回覆稱，政府並沒就有關棕地研究與新世界作任何接觸或商討，由於有關文件無具體列出研究地段範圍或面積，新世界未清楚掌握研究內容，故未能回應。新地回覆承認在沙埔持有農地，但仍待政府公布棕地群確實位置，現階段難評論。

發展局及規劃署回覆稱，涉及沙埔及屏山北棕地群，分別已取得住宅發展規劃許可或正進行規劃申請處理，不屬是次檢視範圍；又稱檢視過程中，已考慮個別棕地作公營房屋發展可能性、土地用途兼容性、基建及社區設施供應等因素，強調個別土地業權狀况非考慮因素，不存在避開發展商土儲做法。