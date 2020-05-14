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上環暴動案作供督察獲護送 「警員」：邊個影相拉邊個

【明報專訊】去年7月28日中上環衝突中，健身中心東主新婚夫婦湯偉雄和杜依蘭以及一名17歲少女被控暴動等罪一案，昨日在區域法院續審。當日在西區警署外佈防的高級督察吳智偉出庭作供，他離開法院時，有疑似司法機構職員阻止傳媒採訪，以及有自稱警員卻未能出示委任證的人員喝斥「呢度唔影得相」，並恫嚇記者「邊個影相拉邊個」。司法機構回覆，吳督察當時身處的地方非法院範圍，採訪拍攝不屬違法。

司法機構：非法院範圍 採訪拍攝合法

控方昨傳召高級督察吳智偉作供。吳案發時任西九龍總區應變大隊的小隊指揮官，負責在西區警署外德輔道西與西邊街交界佈防。他憶述，當日5時許看見一帶有近200示威者，晚上6至7時增至約400人，其間辱罵「黑警死全家」，並堵路及敲擊鐵通。至傍晚7時，站在吳智偉旁邊的警員收到指示，向東推進掃蕩，惟吳及他的小隊則奉命留守，沒有推進。

「秩序考慮」 法院保安阻採訪

吳智偉離庭時，有戴着司法機構職員證的梁姓人員阻止傳媒採訪。當吳踏入升降機時，梁用手阻擋傳媒內進。當吳抵達灣仔政府大樓停車場時，一直跟隨吳的自稱警員男子向傳媒喝斥，「呢度唔畀影相，邊個影相拉邊個」，卻不肯展示委任證，吳終絕塵而去。他作供未完，今天繼續。

司法機構回覆稱，區域法院位於政府聯用辦公大樓，「大樓地下和UB樓層的公眾大堂以及停車場範圍不屬於法院的管理範圍」；又稱涉阻擋傳媒入升降機的人是保安人員，他的行徑是基於秩序和安全考慮；並強調一般而言，證人離開法院大樓時，司法機構不會提供特別協助。

警方回應稱會了解事件，強調十分重視及尊重傳媒採訪。對於喝斥記者的便衣人員是否警員，警方僅回應「便衣人員在與市民接觸及行使警察權力時，必須表明身分及出示委任證」。

【案件編號：DCCC872/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕採訪被阻 區域法院 杜依蘭 湯偉雄 暴動罪 反修例風波 上環清場

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