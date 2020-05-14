控襲警聽障生 索警資料獲批

控罪指出，被告羅鎮傑（20歲）去年9月15日在銅鑼灣港鐵站C出口外襲擊執行職務的警員X。

警：難認在場防暴身分

辯方庭上透露，根據現場閉路片段，當日身穿白衣的被告遭一批防暴警員包圍，有警員上下揮動警棍。辯方曾去信警方要求披露該批警員身分及記事冊，但反被要求解釋原因。控方回應，當日銅鑼灣涉及逾150警員，各人裝束相近。警方盡量尋找該批警員，但有一定難度，亦「無法保證一定搵得返」。

裁判官林子勤曾建議辯方轉而索取X所涉小隊，但辯方稱未能確認該批警員是否與X屬同一小隊，只從文件得知X隸屬秀茂坪重案組第一隊。林官最終下令，控方需於4周內交出有關資料予辯方。

另外控方申請將涉案警員匿名，並稱截至今年3月31日已有2300名警員及1000名家屬被起底，其中74人為18歲以下；又強調控方會向辯方披露警員個人資料，今次申請只限制傳媒報道警員的姓名及個人資料。裁判官押後下月19日裁決。

【案件編號：ESCC291/20】

（反修例風暴）