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半年前衝突 4人起訴期限前遭票控

【明報專訊】去年10月27日尖沙嘴「追究警暴」遊行演變成油尖旺一帶警民衝突，事隔近半年有7人被控非法集結、管有攻擊性武器及襲警等罪，案件昨在九龍城裁判法院提訊，當中4人是以傳票方式被檢控，各人暫毋須答辯，保釋至7月8日再訊。據了解，因早前疫情令法庭停擺，控方考慮到6個月刑事起訴期限將至，故以傳票方式起訴。

7名被告中，文員麥成峰（22 歲）被控4罪，即在奶路臣街參與非法集結、在非法集結中使用蒙面物品、在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產罪，分別是一個能發出雷射光束裝置及3支噴漆。報稱貨車司機的曾偉光（62歲）則被控於新之城外企圖襲擊警長X。學生陳偉亮（17歲）被控管有攻擊性武器，即一個可發出雷射光束的裝置。同案亦報稱學生的楊浩泰（21歲）則被控管有物品意圖損壞財產罪，即一支噴漆，他同時被以傳票方式控告一項管有適合作非法用途的工具，即一包索帶及兩個士巴拿。

餘下3名被告亦被傳票檢控。鄭嘉俊（26歲）被控於彌敦道管有3包索帶；關子康（19歲）於同地被控管有兩包索帶；張泰山（24歲）則被控在旺角道管有一個士巴拿，但他今日未到庭，法庭會再發傳票。

對於控方以傳票方式檢控，辯方大律師解釋，控方有權就不太嚴重的刑事罪行以傳票方式檢控，只要在6個月刑事起訴期內提出即可。他又稱，警方可「慳咗再拘捕被告的工夫」，但做法不會侵害被告法律權利以及影響控罪刑罰。

【案件編號：KTCC894-896/20、KCS510196-9/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 傳票 管有適合用作非法用途的工具 非法集結 反修例風波 尖沙嘴遊行

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