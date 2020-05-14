報案稱警輪姦 少女：前日始悉被通緝 轟鄧炳強貶損 數月前家人憂安危安排離港

本報就X的聲明向警方查詢，截稿前未獲回覆。 據了解，X去年10月向投訴警察課投訴，隨後在律師陪同下錄取兩份供辭，歷時9至12個小時才錄完口供，供辭中透露指稱強姦事件的時間及地點。

據悉，X的家人認為有警方消息人士透露案情，擔心她受到抹黑及不公平對待，留在香港會有人身風險，決定安排她數月前離開香港。X的法律代表上周去信跟進強姦案的律政司人員，要求進一步披露調查細節；直至前日，X本人、其律師及家人才知悉她涉嫌作假口供而被警方通緝一事。

「允警取胚胎DNA 公正調查沒發生」

另外，X昨午透過韋智達律師行發表聲明，表示自己去年10月就被警員強姦及性侵犯一事作刑事投訴，「從未想將此投訴公諸於世，我亦未有將這投訴政治化」。她7個月前鼓起勇氣報案遭警員強姦，就事件回答過「鉅細無遺而相當具入侵性的問題」，亦容許警方從其胚胎取出DNA樣本，她期盼警方會公正及保密地調查，「然而，這沒有發生」。

警稱不查惟無提供細節 無法反駁

X稱，透過律師不斷要求警方提供調查細節，因這是《罪行受害者約章》下受保障權利，但警方從未告知調查進展。至今年4月6日，律政司通知其律師稱警方不會繼續調查，又指投訴內容與證據不符，惟律政司未提供相關證據細節，X無法反駁。直至前日她才由報道知悉，鄧炳強稱將因「落假口供」而拘捕她，「任何客觀旁觀者都會認為，這些行徑是有意貶損我的行為」。

明報記者

（反修例風暴）