張華峰：不敢斷言武力過當 林卓廷批如「去咗火星」

【明報專訊】立法會昨日繼續審議《撥款條例草案》，多名議員提出修正案，要求削減警務處等多個部門的預算開支。多名議員發言時提及警隊問題，民主黨林卓廷斥在去年元朗發生7．21事件期間，多名警察對於市民被打袖手旁觀，又斥警隊「系統性腐敗」，包括汽油彈案「自編自導自演」、警隊「緝毒變販毒」。根據立法會主席梁君彥的估算，今日草案料將完成審議。
立會料今完成審議預算案
本身為監警會副主席的經民聯張華峰稱，不敢斷言警隊是否使用過度武力，但冀「反對派」批鬥警方前可放下偏見及仇恨，看反修例風波以來發生的事，斥示威者癱瘓交通、破壞立法會等。
馬逢國稱，並非認為警隊不會犯錯，亦有言論批評前線警員需改善言行、以至在執法過程中有不適當行為，但認為現有機制足以有效處理問題，他表示，即使極少數警務人員行為不恰當，若以此為由全面否定警隊過去大半年努力，是非常不公道。
林卓廷發言時批評張、馬兩人如同「去咗火星」，並批評馬逢國理應代表傳媒界，但未有就警方暴力對待傳媒、濫權阻傳媒採訪發聲。
環境局長黃錦星回應時形容，審議修正案需要大量時間、無甚正面意義，亦談不上成果，指削減官員個人薪酬等建議缺乏理據、不合理，又強調如部門得不到資源，會嚴重影響職能，致主要公共服務陷入混亂，不符公眾利益，政府強烈反對修正案。