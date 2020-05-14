張華峰：不敢斷言武力過當 林卓廷批如「去咗火星」

立會料今完成審議預算案

本身為監警會副主席的經民聯張華峰稱，不敢斷言警隊是否使用過度武力，但冀「反對派」批鬥警方前可放下偏見及仇恨，看反修例風波以來發生的事，斥示威者癱瘓交通、破壞立法會等。

馬逢國稱，並非認為警隊不會犯錯，亦有言論批評前線警員需改善言行、以至在執法過程中有不適當行為，但認為現有機制足以有效處理問題，他表示，即使極少數警務人員行為不恰當，若以此為由全面否定警隊過去大半年努力，是非常不公道。

林卓廷發言時批評張、馬兩人如同「去咗火星」，並批評馬逢國理應代表傳媒界，但未有就警方暴力對待傳媒、濫權阻傳媒採訪發聲。

環境局長黃錦星回應時形容，審議修正案需要大量時間、無甚正面意義，亦談不上成果，指削減官員個人薪酬等建議缺乏理據、不合理，又強調如部門得不到資源，會嚴重影響職能，致主要公共服務陷入混亂，不符公眾利益，政府強烈反對修正案。

（反修例風暴）