監警報告：7．21疑早收情報欠警覺 最快周五公布 梁定邦：報告非為紓緩社會怨氣

指7‧21對示威發展有關鍵性

消息人士表示，報告分數冊，每冊有數個章節，報告重點包括7．21及8．31事件，報告指7．21襲擊事件警方疑早已收到情報，批評警方警覺性不足，可做更多準備功夫，而此事件對後來示威活動的發展有關鍵性，若當時做更多功夫，可避免被抹黑。至於8．31事件，報告指跨部門溝通不理想，封閉太子站一事，警方和消防救護之間在封站問題上溝通不足、產生誤會，致其後有謠言指有人死亡。

7‧21篇幅最長 8‧31結論無死人

有消息稱，7．21事件是報告最長的部分；8．31結論是太子站無人死亡。另有消息人士表示，報告有10多個章節，數日前已開始印製，並提出數十項建議，但沒有點名指出個別篇幅人士的責任。梁定邦昨向記者表示，報告涵蓋去年6月9日至今年3月初的事件，一些特別事件包括7．21、8．11、8．31及新屋嶺扣留中心情况，會有特別篇幅；報告已定稿，他昨午與監警會秘書長商討安排，未決定何時公布。

梁定邦稱報告不是用作紓緩社會怨氣，而是監警會根據法例工作，提供參考材料，「紓緩社會怨氣是大家的工作，不是我們的工作」。他稱報告是將事實「盡可能列出來」，「我不是上帝，真相只有上帝才講到」。被問到有否警察人員失職，他稱此報告不是探討個人，而是檢討「大場面」，個別警員有否失職，要先經警察投訴科調查，報告會交代收到多少投訴。

社工呂智恆早前就監警會調查反修例事件提司法覆核敗訴，他昨表示決定不上訴，在監警會公開報告後，律師團隊會審視報告，再決定下一步行動。

林卓廷斥謊言 為警隊塗脂抹粉

民主黨林卓廷說，報告指 7．21警方低估情報，是「張開眼講大話」，因黑社會當日黃昏已在元朗聚集，而現場有便衣警員；他晚上到達元朗、在西鐵被打，他以facebook直播，但警方仍不保護市民。他認為，報告「連基本事實都講不清楚，幫警隊塗脂抹粉」，紓緩不到怨氣。

民建聯葛珮帆稱，報告出台後大家有更多角度、事實了解事情，如警方有需要改善的地方，她相信警方會改善。葛認為，不期望報告出台可即時修補社會撕裂和警民關係，且風波未完、成因很多，認為將解決社會問題的責任只放在監警會、警方身上不恰當，希望社會各界共同想解決方法。

明報記者

（反修例風暴）

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