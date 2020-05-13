【Emily】CY講海洋公園：是時候放手了 羅健熙懷疑曾遊園留創傷

CY：讓海園成第二個攬炒受害旅點

CY話如果疫情喺兩三個月後過去，內地遊客重新出動，大家估計一下，南區區議員羅健熙等，聯同「和你×」會否到海洋公園門口示威、到園內滋擾遊客等。佢話，「這些答案決定了海洋公園的生死」，又問「如果政府將公園所有債務還清或撇除，然後免費將整個海洋公園送出來（但不准停止營運），有商家敢接嗎？」佢話有人不斷攬炒，政府不斷救，唔止徒勞，更只會有反效果。

CY亦好留意羅健熙，羅健熙出post「回應」後一個鐘，CY再出文，話羅健熙冇話佢嘅問題係過慮，話羅健熙最近多次公開講「大陸遊客是鴉片煙」、「不可一、不可再」；CY話冇內地遊客，海洋公園必被攬炒成功，遺址就叫「南區攬炒2號」吧。