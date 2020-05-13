【Emily】元朗區會提鄉黑 鄉事派：我黑你××啊！

另一鄉事派楊家安要求除非有證據，會內發言不應再講「鄉黑」，區議會主席黃偉賢裁定，「鄉黑」同「黑警」詞語一樣，並非指全部人都涉黑，等於黑警只係指涉犯法嘅警務人員一樣，認為有關鄉事派唔應該對號入座。佢話唔會禁止鄧炳強講「暴徒」，所以唔會禁止議員講「鄉黑」。

鄧炳強亦畀黃偉賢同方浩軒追問係咪中國共產黨員，鄧話自己並非香港或香港以外地方嘅政黨成員。

鄧炳強話無能力做政治工作

黎國泳就問鄧炳強係咪想做特首，鄧話非常喜歡做警察，聲稱無能力做政治工作。

方浩軒亦為少數族裔發聲，佢關注前線警員英語溝通能力唔好，除咗「上番行人路」，唔識得交代執法行動，擔心非華裔市民唔明警方做緊乜。佢以英文問鄧炳強，點確保前線警員同唔係講中文嘅市民有效溝通。鄧炳強最初推搪話對方「考核英文」，又話區議會會幫手翻譯，方堅持英文係法定語言，一哥最終妥協用英文作答，話少數族裔可致電警方熱線要求翻譯。