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2020年5月13日星期三
港聞二
沙中線報告裁政府有責：不是旁觀者 另批港鐵禮頓嚴重失誤 陳帆金澤培道歉
未回應怎負責 港鐵：研追究禮頓
確認3%鋼筋被剪 委員會：不廣泛
報告倡設專責鐵路部門 陳帆：值得探討
海洋公園存亡繫撥款 邱騰華晤建制派箍票
圍記者噴椒 鄧炳強稱要檢討無道歉 承認當晚「傳媒經歷不理想」指警員要更專業
認舊物業建「非永久構築物」如違法願承擔
將設誠信小組查違紀 對象反黑特別職務隊
工資補貼5‧25可申 裁員扣錢不DQ 羅致光：罰錢也是懲罰 工會指極大漏洞
6萬65歲或以上僱員納入
再出發大聯盟倡不裁員 逾4200企業聯署
9·6立會選舉 投票須戴口罩手套 要量體溫 發燒者有特別投票間
研投票翌日列學校假期 中學校長會：教界意見不一
張建宗去信 內會李慧琼允5·27恢復二讀國歌法
上訴梁國雄搶文件案 律政司：涉刑責擾攘無豁免權
自助箍牙難察移位錯位 牙醫籲勿試 倘牙齒壞死善後或花50萬
生產力局調查：逾半企業去年受網絡攻擊
女子報案稱警署遭輪姦 警控假口供 發通緝令
拍片「武術教練」 涉非禮被捕
民權觀察調查酷刑指控 近三成人被捕後受襲
7．28上環衝突 指揮官稱無收指示保護中聯辦
警長指清潔工阻撓拘捕 口供呈堂片段沒紀錄
獨行刀匪劫金行掠值45萬金器 休班警追200米制服
尊子漫畫
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【Emily】元朗區會提鄉黑 鄉事派：我黑你××啊！
【Emily】CY講海洋公園：是時候放手了 羅健熙懷疑曾遊園留創傷
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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