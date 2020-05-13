警長指清潔工阻撓拘捕 口供呈堂片段沒紀錄

稱被告「行左行右」 維持一秒

警長馮耀彤早前供稱，被告曾擋在他面前，跟隨他「行左行右」。辯方質疑他虛構此事，因為書面口供及呈堂片段均沒有紀錄，馮堅稱「真有其事」，強調相關動作持續約「一秒」。辯方又指出，馮將被告推向後方後，被告已不在他前方，理應可繼續追截少年，但馮回應說「繼續追已經唔係選擇」，因為「要優先處理面前呢個罪行」。辯方其後表示，被告因為有警員衝向他才展開雙臂，屬自然反應，並非意圖阻礙。

認無作警誡 稱情况「唔容許」

就拘捕被告時沒有根據守則作出警誡，馮表示當時情况不容許，辯方則反駁「警誡幾秒就講完啦」，惟馮堅稱「情况唔容許就係唔容許」。辯方認為，當時被告已被他制服，「情况不容許」之說不合理。

片段中曾有女子高叫「深水埗警察叫雞唔畀錢」，馮則反問對方，「係咪你收唔到錢，過嚟我幫你」。馮解釋，「我想澄清係咪真有其事」，否認言論具侮辱性。辯方則指他影射人是妓女，令群眾不滿，才引發一連串事件。

【案件編號：KCCC2077/19】

（反修例風暴）