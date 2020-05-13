7．28上環衝突 指揮官稱無收指示保護中聯辦

本案3名被告為新婚夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲），以及現年17歲的李宛叡，他們否認於去年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，湯氏夫婦另否認1項無牌管有無線電器具罪。3人昨在法官查問下表明，不會就交替性的非法集結罪認罪。

總警司陳思達作供，案發當日他是新界南應變大隊指揮官，屬下有近400警員，率領部下到德輔道西與西邊街交界築防線。庭上辯方質疑，警方當日目的是「保護中聯辦」，陳否認稱「無收到指示特別保護某建築物」，當時指示是驅散未經批准集結。

事前下令遇襲即放催淚煙

拘捕或驅散看警員人手

陳思達續稱，防線與示威者對峙近兩小時，終決定於傍晚7時向東推進，惟遭示威者投擲雜物，警方遂施放催淚煙還擊。陳指出，他在推進前已指示下屬「一受襲便放催淚煙」，推進時警員已毋須再經他同意才放催淚煙。

陳又表示，舉旗警告、拍攝現場等工作均非由他下令，他主要負責驅散工作，命令防線推進。他承認，當日曾命令速龍小隊衝前拘捕，但沒有「指定某一個人特別要拉」，不過若看見有人「消極性抵抗」，坐在地上不願離開，或掉磚後跑入後巷，其下屬「冇理由唔拉」。

辯方遂問他，什麼情况下決定拘捕或驅散。他回應，視乎對方人數、兇武程度、警員人手以及「食咗飯未」。他又表示，過程中拘捕了多少人、如何處理被捕者、拘捕的後續工作等，他均「沒有理會，冇需要知 」，更稱「我日日返十幾個鐘，再搵唔到時間寫報告」、「我喺地（現場）已經打緊，冇理由再去處理」。

稱毋須理拘捕詳情

「返十幾個鐘無時間寫報告」

辯方遂問，若想知道案發晚上7時至7時半有多少人在現場被捕，可以問誰？陳回應，「我冇需要處理，所以我冇需要知」，並着辯方「你可以問齊（全港）咁多間差館 」。陳思達作供未完，審訊今日繼續。

【案件編號：DCCC872/19】

（反修例風暴）