民權觀察調查酷刑指控 近三成人被捕後受襲

訪問45名示威被捕者

逾三成被延遲就醫見律師

民權觀察發表一份名為「酷刑、殘忍、不人道或有辱人格待遇或處罰調查報告」，報告訪問45名於去年7至11月期間在反修例示威中的被捕者，他們在被捕前、受制服後或羈留期間均受到或被目擊遭警方不合理對待，當中13人、約28.9%稱在被警察控制、即正式拘捕後，受到嚴重襲擊或傷害；另外，逾三成被訪者稱被延遲就醫、延遲見律師等（見圖）。

哮喘發作要求送院

遭警棍打肩「測試是否受傷」

報告中詳述7個被捕者個案，大部分均聲稱被警察制服時或羈留期間遭毆打。報告中，有被捕者稱因哮喘發作及有心臟病病史要求送院，到醫院後兩名警察在他接受檢查前後，兩度用警棍大力敲打其肩膊「以測試他是否受傷」。該被捕者其後被驗出肩膊骨折。另有人稱在警署內，因不肯提供手機解鎖密碼，被警用手打臉及頭數次。

另外，有人稱在警署被3名警察蒙眼，然後輪流毆打，他一度失去意識及感到耳鳴；其後警察叫他在文件上簽名，他擔心空白位置會被警察寫上其他東西，故畫上斜線，但警察見狀用筆在其臉上畫上多條斜線。

稱條例存漏洞有免責辯護

民權觀察指違聯合國公約

民權觀察表示，如警察所涉的行為證明屬實，足已構成酷刑罪行。成員王浩賢表示，當被警察正式拘捕後，被捕者已被鎖上手扣或索帶，本應無力激烈反抗，不解警察為何仍施行過分武力；有關報告將提交予聯合國及國際組織。

香港《刑事罪行（酷刑）條例》第 3（4）條列明，任何人被控酷刑罪，該行為有合法權限、理由或解釋，即可作免責辯護。民權觀察表示條文為公職人員提供辯護或藉口，聯合國人權事務委員會及禁止酷刑委員會曾批評條例存有漏洞。

王浩賢解釋，《聯合國禁止酷刑公約》中第2（2）條中列明，「任何特殊情况，不論為戰爭狀態、戰爭威脅、國內政局動盪或任何其他社會緊急狀態，均不得援引為施行酷刑的理由」。王說香港條例中有免責辯護，即違反公約，促廢除該條文。

明報記者

（反修例風暴）