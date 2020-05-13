拍片「武術教練」 涉非禮被捕

4人報案 被拘33歲保安無武術教練資格

被捕男子黑布蒙頭，晚上被押返馬鞍山警署調查，警方檢獲一些衣物、電話、腳架及電腦等證物。男子涉嫌自3月起，在facebook招募受害人，訛稱提供拍攝機會，並相約到僻靜地方拍攝武術短片「試鏡」。男子涉嫌在4月21日在沙田公園，以及5月2至9日在源禾路體育館外，非禮4名17至52歲女子，受害人報稱學生、模特兒及特約演員。

沙田警區刑事調查隊第5隊主管鍾美琪表示，被捕男子每次「試鏡」歷時一小時，其間多次轉換動作，並以下體及雙手觸碰受害人敏感部位，並以腳架及手機拍攝。受害人感羞辱，但礙於受驚不敢即時報案。男子訛稱試鏡成功後，下次拍攝會有數百元報酬，但案中無受害人收到報酬。鍾相信案中仍有受害人，呼籲她們挺身而出舉報，致電3661 2755與警方聯絡。

公民黨油尖旺區議會副主席余德寶和關注事件的女藝人鄧穎芝接到6名受害人求助，昨陪同4人到沙田警署報案。余德寶稱，已聯絡關注婦女與暴力團體「風雨蘭」，為6名事主提供情緒輔導。