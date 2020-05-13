生產力局調查：逾半企業去年受網絡攻擊

企業網絡保安指數46.9 微跌2.4

生產力局今年3月以電話訪問315間中小型及大型企業，所得的綜合指數由「保安風險評估」、「技術控制」、「流程控制」和「人員意識培訓」組成。調查顯示，「技術控制」即網絡威脅檢測、修複補丁管理等的表現最好，有60.1，但「建立人員意識」表現最差，僅26.9。

生產力局首席數碼總監黎少斌認為，結果反映疫情下營商艱難，令企業在網絡保安準備比去年略為減少。

調查發現，56％的受訪企業在過去12個月內曾受外部網絡攻擊，較去年高逾三成，最常見的網絡攻擊為網絡釣魚電郵、勒索軟件和假扮高層的電郵詐騙等。黎少斌說，在家工作成企業網絡安全新漏洞；建議企業視像會議時以認證方式邀請與會者加入，亦避免在視像會儀上分享企業機密資料；員工在家工作要遠程接入公司系統，企業可考慮轉型至「無密碼認證」等。

SSH Communications Security 亞太區副總裁何思聰說，據外國報道，全球與新冠肺炎有關的釣魚電郵在首季增6倍。他舉例，這些電郵會假扮公司發出聲稱提供健康資訊，受害人點閱後會被套取個人資料。