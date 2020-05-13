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自助箍牙難察移位錯位 牙醫籲勿試 倘牙齒壞死善後或花50萬

【明報專訊】近年興起自助式箍牙，索價約1萬至2萬元，較傳統箍牙便宜，市民亦毋須來往診所，只要自行印牙模便可，但隨時出現隱形牙套錯位。港大牙醫學院提醒市民勿自行箍牙，並非「排齊牙齒就完了件事」，要牙醫定期監察，若不幸出現牙齒壞死等嚴重問題，動輒要花費50萬至60萬元善後。

港大牙醫學院矯齒學名譽臨牀助理教授楊日昌表示，外國近年興起自助式箍牙，本港亦逐漸形成這種風氣，其中全自助的模式，只需自行印牙模。他指出，平時市民箍牙前要檢查清楚有否牙齒問題，如患者本身有牙周病，箍牙時或會出現牙肉膿腫；另要照X光，以確認牙骨頭形狀、牙腳長短等，若牙腳較短要密切監察，避免牙齒移動期間會出現牙肉收縮。

楊日昌續稱，曾經有市民沒察覺自製牙模時步驟不正確，例如牙模未成形時在口腔內移位，有人的牙套門牙位置變長。他又表示，以往即使在牙醫的監察下，部分用隱形牙套箍牙的市民都會出現咬合問題，即上下排牙有空隙，如市民自助箍牙，或未能及時發現問題並矯正。

自助不必覆診 只看照片難察牙骨情况

他又稱，自助式箍牙引致的後遺症可能會隨時間而出現，本港暫未有嚴重的個案，但外國已出現相關訴訟。他說市民到診所箍牙需定期覆診，如以自助形式，部分公司只要求顧客拍下牙齒情况，但照片不能反映牙骨情況，不排除會出現牙槽骨萎縮、牙根露出等，甚至導致牙齒變色壞死，隨時「返唔到轉頭」。

楊表示，如出現嚴重問題而「執手尾」，可能會得不償失。他舉例，如市民出現咬合問題而到牙醫診所求醫，牙醫通常會當新個案處理，即為其評估牙齒的所有問題、照X光等，甚至重新箍牙，花費大概4萬至5萬元。若出現牙齒壞死，一般會影響旁邊的牙齒，屆時要幾個專科處理，例如同時6隻牙齒受影響需要杜牙根，另處理牙周病等問題，屬嚴重個案，不排除要花費約20萬至50萬、60萬元不等。

指涉治療程序 倡港府規管

被問自助式牙箍成行成市，港府需否進行規管，楊日昌認為，該類牙箍會移動牙齒，涉及治療程序，屬於醫療儀器，建議港府規管。

相關字詞﹕隱形牙箍

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