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上訴梁國雄搶文件案 律政司：涉刑責擾攘無豁免權

【明報專訊】立法會前議員梁國雄於2016年11月立法會發展事務委員會討論橫洲公屋項目時，涉搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，事後被控違反《立法會（權力及特權）條例》中的藐視罪。裁判官於2018年裁定相關條文不適用於檢控議員，律政司之後提出上訴，案件昨在高等法院審理。刑事檢控專員梁卓然認為，當議員的行為涉及刑責或構成擾攘，便不受豁免權保障。上訴庭聽畢陳辭後押後裁決。

梁卓然表示，《立法會（權力及特權）條例》的目的在於保障立法會無懼無私地行使憲法職能，以捍衛立法機關的尊嚴，認為藐視罪涵蓋擾攘或阻礙的情況，立法會議員亦同受規管。梁又稱，若所有議員均享有特權，甚至不受限制，當其中一人阻礙議會運作，將導致其他議員的特權和權利受損。他認為議員部分行為受豁免權保障，包括在議事廳內發表涉民事責任的言論，惟當行為涉及刑責或構成擾攘，將不受豁免權保障。

官：立會獨立運作 可處理內部事宜

高等法院首席法官潘兆初指出，立法會獨立運作，亦可憑其專屬管轄權處理內部事宜。梁卓然回應稱，立法會主席除了下令驅逐議員離場外，目前沒進一步的懲罰權力。

代表梁國雄的大律師吳靄儀表示，比起捍衛立法會的尊嚴，維持其自主性更為重要。她認為，除非議員的行為與議會程序無關，以及涉及刑責，例如干犯襲擊、盜竊或性罪行等，否則不受外界干預，形容立法會內設委員會修訂議事規則，議會亦可透過解除職務，或延後發薪等措施制裁有關議員。

【案件編號：HCMA520/18】

相關字詞﹕上訴庭 藐視 權力及特權法 馬紹祥 梁國雄

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