張建宗去信 內會李慧琼允5·27恢復二讀國歌法

不去兩會 多名身兼政協議員留港「護航」

多名身兼港區人代和全國政協的立法會議員擬向「兩會」請假留港為國歌法「護航」，民主派質疑李慧琼無權與政府磋商，表明反對國歌法二讀。

特首林鄭月娥昨表示，期望立法會可優先處理國歌法和《2019年商標（修訂）條例草案》。張建宗昨去信李慧琼，稱兩個法案委員會已於去年向內會匯報商議結果；另外有8條法案於上周特別內會完成有關程序，政府會按議事規則規定，與內會主席磋商後，以書面向立法會秘書處作預告，於27日的大會上恢復二讀。李慧琼昨同意該等法案恢復二讀辯論。

由5月27日會期起計至立法會休會尚有7次立法會會議，料政府共會提交13至14項法案，意味平均每次會議可處理兩項法案。

政制及內地事務局發言人昨表示，國歌是國家的象徵和標誌，實施國歌法是特區政府的憲制責任，強調主要精神是尊重，只要不是以公開、故意、意圖侮辱國歌的方式表達意見，不會負上刑責，與限制言論自由無關，更不是「惡法」。

胡志偉批政府夾硬來 質疑李慧琼無權磋商

民主派會議召集人陳淑莊質疑政府把國歌法排首位是政治決定。民主黨胡志偉批政府「夾硬來」，質疑李慧琼無權與政府磋商恢復二讀。被問到民主派會否在大會上抗衡國歌法二讀，胡志偉說民主派可以做的，是在會上揭示國歌法的陰暗面，例如或會以言入罪和限制創作。

新民黨葉劉淑儀認為，泛民議員被立法會外的「勇武派騎劫」，政府不應因為反對者「人多」就不做事，否則香港變了「暴民社會」。民建聯張國鈞說，議員可不滿條文內容，但不能阻止立法會審議、表決，促泛民留意自己行為有否違反誓言。

延長產假排後 被質疑脅迫通過國歌法

政府將國歌法排在延長法定產假的《2019年僱傭（修訂）條例草案》前，被質疑脅迫立法會通過國歌法。延長產假法案早前繞過內會於人力事務委員會審議，委員會主席、工聯會何啟明稱昨日已完成審議程序，之後會將報告提交大會，要待勞福局長決定何時恢復二讀，未知會否先經內會程序。他認為若將延長產假法案排在國歌法前，會成為泛民的「拉布工具」。勞工處回覆查詢稱，在人力事務委員會完成審議後，政府會在符合議事規則之下，提出恢復延長產假草案的二讀辯論。