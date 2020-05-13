張建宗去信 內會李慧琼允5·27恢復二讀國歌法

【明報專訊】立法會內會停擺狀態於上周五「破局」，原主席、民建聯李慧琼主持特別會議處理積壓議程。政務司長張建宗昨日去信李稱，樂見內會突破困局，並將按議事規則與李磋商，預告將包括《國歌法條例草案》在內的10條法案，於本月27日的立法會會議上恢復二讀。政制及內地事務局長曾國衞昨已正式就國歌法恢復二讀向立法會秘書處作預告。
不去兩會 多名身兼政協議員留港「護航」
多名身兼港區人代和全國政協的立法會議員擬向「兩會」請假留港為國歌法「護航」，民主派質疑李慧琼無權與政府磋商，表明反對國歌法二讀。
特首林鄭月娥昨表示，期望立法會可優先處理國歌法和《2019年商標（修訂）條例草案》。張建宗昨去信李慧琼，稱兩個法案委員會已於去年向內會匯報商議結果；另外有8條法案於上周特別內會完成有關程序，政府會按議事規則規定，與內會主席磋商後，以書面向立法會秘書處作預告，於27日的大會上恢復二讀。李慧琼昨同意該等法案恢復二讀辯論。
由5月27日會期起計至立法會休會尚有7次立法會會議，料政府共會提交13至14項法案，意味平均每次會議可處理兩項法案。
政制及內地事務局發言人昨表示，國歌是國家的象徵和標誌，實施國歌法是特區政府的憲制責任，強調主要精神是尊重，只要不是以公開、故意、意圖侮辱國歌的方式表達意見，不會負上刑責，與限制言論自由無關，更不是「惡法」。
胡志偉批政府夾硬來 質疑李慧琼無權磋商
民主派會議召集人陳淑莊質疑政府把國歌法排首位是政治決定。民主黨胡志偉批政府「夾硬來」，質疑李慧琼無權與政府磋商恢復二讀。被問到民主派會否在大會上抗衡國歌法二讀，胡志偉說民主派可以做的，是在會上揭示國歌法的陰暗面，例如或會以言入罪和限制創作。
新民黨葉劉淑儀認為，泛民議員被立法會外的「勇武派騎劫」，政府不應因為反對者「人多」就不做事，否則香港變了「暴民社會」。民建聯張國鈞說，議員可不滿條文內容，但不能阻止立法會審議、表決，促泛民留意自己行為有否違反誓言。
延長產假排後 被質疑脅迫通過國歌法
政府將國歌法排在延長法定產假的《2019年僱傭（修訂）條例草案》前，被質疑脅迫立法會通過國歌法。延長產假法案早前繞過內會於人力事務委員會審議，委員會主席、工聯會何啟明稱昨日已完成審議程序，之後會將報告提交大會，要待勞福局長決定何時恢復二讀，未知會否先經內會程序。他認為若將延長產假法案排在國歌法前，會成為泛民的「拉布工具」。勞工處回覆查詢稱，在人力事務委員會完成審議後，政府會在符合議事規則之下，提出恢復延長產假草案的二讀辯論。