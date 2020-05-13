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研投票翌日列學校假期 中學校長會：教界意見不一

【明報專訊】政府表示計劃借用學校校舍作票站，正與教育局研究將投票日翌日（9月7日）定為學校假期，以解決或未能按時交還場地的問題。中學校長會主席鄧振強稱，早前港府就今年投票翌日作學校假期的安排諮詢學界，學校對此意見不一。2016年立法會換屆選舉中，選舉事務處曾借用315間學校場地設一般投票站。教育局稱，就選舉管理委員會建議把投票日翌日訂為學校假期，正與政制及內地事務局研究，並聽取教育界意見。

選舉人員招募擴至退休公務員

另一方面，選舉事務處早前向各政府部門發信，為今年立法會選舉招募選舉工作人員，估計約需3.1萬人擔任投票和點票工作。最新立法會文件顯示，招募選舉工作人員的對象將由現職公務員擴展至退休公務員。政府解釋，由於去年區選招募選舉工作人員時面對極大困難，亦須因應投票人數上升而增加工作人員數目。

選舉事務處回覆本報查詢時表示，處方將為今年立法會選舉設超過610個一般投票站，初步已聯絡400多個非政府場地的管理單位，徵求借出場地作投票站，有關工作仍在進行。

有教界反對 盼保障上課日數

鄧振強稱，過去多年學校都有借場地作票站，未聞今年有學校擔心混亂而拒借場。他說早前港府就今年投票翌日作學校假期的建議諮詢教育界，學校對此意見不一，有學校歡迎做法；亦有學校認為未必有需要，因過去經驗良好，亦盼保障學生上課日數。

鄧解釋，按教育局規定，全日制學校每年上學日數不應少於190日，「部分學校沒有成為票站，無故要放多一天假，是否有需要？」

相關字詞﹕選舉工作人員 公務員 立法會選舉 學校

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