研投票翌日列學校假期 中學校長會：教界意見不一

選舉人員招募擴至退休公務員

另一方面，選舉事務處早前向各政府部門發信，為今年立法會選舉招募選舉工作人員，估計約需3.1萬人擔任投票和點票工作。最新立法會文件顯示，招募選舉工作人員的對象將由現職公務員擴展至退休公務員。政府解釋，由於去年區選招募選舉工作人員時面對極大困難，亦須因應投票人數上升而增加工作人員數目。

選舉事務處回覆本報查詢時表示，處方將為今年立法會選舉設超過610個一般投票站，初步已聯絡400多個非政府場地的管理單位，徵求借出場地作投票站，有關工作仍在進行。

有教界反對 盼保障上課日數

鄧振強稱，過去多年學校都有借場地作票站，未聞今年有學校擔心混亂而拒借場。他說早前港府就今年投票翌日作學校假期的建議諮詢教育界，學校對此意見不一，有學校歡迎做法；亦有學校認為未必有需要，因過去經驗良好，亦盼保障學生上課日數。

鄧解釋，按教育局規定，全日制學校每年上學日數不應少於190日，「部分學校沒有成為票站，無故要放多一天假，是否有需要？」