9·6立會選舉 投票須戴口罩手套 要量體溫 發燒者有特別投票間

選舉提名期為7月中及下旬

政府指出，選舉提名期定為7月中旬至下旬，確實日期稍後刊憲。今次選舉料設610個投票站，投票時間為上午7時半至晚上10時半。選管會亦有應變安排，稱根據法例，如特首、選管會或投票站主任認為選舉、投票或點票相當可能因3類事故受到妨礙、打擾、破壞或嚴重影響，包括颱風或其他惡劣天氣；騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故；或屬關於該項選舉、投票或點票的關鍵不妥當之處的事故，特首或選管會可押後投票；選管會安排下一個周日（暫定9月13日）作後備投票日。

發生騷亂危害公眾安全 可延期一周

文件提及，雖然近日確診新冠病毒個案數目顯著回落，但仍未能確定舉行選舉時疫情是否已完結。為保障選民的安全和防止病毒在票站散播，政府會有多項防疫措施，包括要求選民戴口罩和戴上即棄手套（見表）。政府稱，選舉事務處會繼續密切監察疫情發展，並會就制定投票站及點票站防疫措施，諮詢衛生防護中心意見。

醫生：准發燒者投票有播疫風險

對於政府容許有發燒的選民投票，感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，市民若發燒便不應去投票，他以中學文憑試考生發燒為例，該類考生不能進入考場，認為發燒者不應在票站附近逗留，否則對在場職員或市民構成感染風險。對於正受檢疫的市民，他認同可以投票，因他們沒病徵，可安排在其他地方投票。至於疫情發展到什麼程度便需暫停或取消投票，他認為視乎港府對選舉的重視程度，稱選舉是港人共同願望，盼港府竭盡所能控制本地感染。

張國鈞促增措施防阻礙長者

胡志偉料港府出招打壓泛民

民建聯張國鈞稱，政府因應疫情為選舉有所準備是正確，但他認為守則未說明究竟選民若堅持不戴口罩，有否法律基礎不派選票給他，另外，此類人是否與發燒者一樣要到特別投票間投票。他又稱，未知防滋擾選民的措施會否同在實務守則列出，認為政府要考慮避免重演去年區選有人惡意阻礙長者、行動不便選民投票的措施，排隊時就以身分證為選民分流。

民主黨胡志偉表示疫情走向難料，當政府強調要恢復經濟時，料屆時也會重啟與內地的經濟活動，「會否因此再有輸入個案，令本地再爆發疫情，是未知之數」。至於政治上，胡認為中央無可能會容許民主派在議會中取得過半數議席，影響全面管治權，不排除港府會用盡方法阻民主派取得「35+」，包括延遲選舉或DQ候選人。