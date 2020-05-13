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工資補貼5‧25可申 裁員扣錢不DQ 羅致光：罰錢也是懲罰 工會指極大漏洞

【明報專訊】政府昨公布改善「保就業」工資補貼計劃等4項措施，擴大補貼範圍，本月25日接受網上申請，僱主最遲6月下旬收到補貼。計劃經修改後，始終未能堵塞僱主減薪及變相裁員問題，若僱主取得補貼後裁員，罰則不是取消資格，而是扣減補貼當「罰款」。勞福局長羅致光形容取回補貼都是一種懲罰，有工會批評計劃有極大漏洞，又稱現已有被停薪留職僱員的職位被取代，變相裁員，但僱主仍可取補貼。

政府早前向立法會財務委員會申請810億元，用作補貼僱主支薪一半、每名僱員上限9000元的工資補貼，補貼目的是保就業，故要求申領的僱主不裁員。

林鄭拋4改善 自僱者獲一筆過7500

林鄭月娥昨宣布4項改善措施：第一項措施針對65歲或以上、毋須供強積金的6萬名僱員，若僱主有為其自願供款，可申請補貼（見另稿）；第二是重新納入連續受聘的建造業和飲食業一般僱員，例如食物工場的廚師等，涉及1.2萬人；第三是針對自僱者，3月31日或之前已有強積金戶口，而現沒有取消，無論有否供款，都可獲一筆過7500元補貼，涉21.5萬人；最後一項是擴大計算工資補貼的「指定月份」（見表）。

按裁員人數比例計算取回補貼

勞福局長羅致光表示，申請公司員工人數以今年3月為準，僱主6至8月接受補貼期間，每月「受薪」人數須不少於3月的「受僱」人數，否則政府會按違規程度，以及人數差距佔整體僱員比例計算罰則，即取回補貼。

問到會否對違規僱主有額外懲罰，羅稱由於計劃以「錢」為本，懲罰都以錢為主，稱向僱主取回補貼「都是一個懲罰」。政府上月公布計劃時，有工會質疑僱主可申領補貼一半工資，並減員工薪金，令補貼額變相高於原薪金一半。羅當時表明「不會管」僱主會否減薪，昨日修改後的計劃亦未有堵塞漏洞。

網上申請 最遲6月下旬收到

僱主和自僱者可透過網上申請，授權計劃代理人接收強積金信託公司提供的「強積金紀錄證明書」。羅致光表示，強積金信託公司不會向政府收行政費。政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀表示，政府按程序聘請國際級會計師樓為計劃代理人，負責審核、核數、設計申請平台等，招聘近完成，涉及款項等細節下周公布。

本報向多個地產商及上市集團查詢會否申請，太古股份回覆表示歡迎最新措施，仍在研究細節。領展回覆暫未討論申請補貼，但承諾目前不會以與員工表現無關的理由裁員，亦不擬減薪。

工盟：人工高者變相裁員 成僱主申請「人頭」

職工盟主席吳敏兒批評計劃仍有極大漏洞，以富臨集團為例，稱有員工投訴自2月被要求停薪留職，至今沒被解僱亦未復工，但職位已被較低薪者取代，形容「變相裁員」。吳稱人工、年資高員工將成僱主申請補貼時的「人頭」，卻不會獲補貼，甚至因未被解僱，不能申請失業綜援。

工聯會鄧家彪形容，對違反不裁員承諾的僱主的罰則欠阻嚇，反而成為對僱員的懲罰，他表示理解政府想加快推出計劃，但罰則太輕難令市民接受。自由黨歡迎政府公布的修訂，認為是採納了他們意見。

明報記者

相關字詞﹕裁員 工資補貼 吳敏兒 羅致光 保就業計劃 抗疫新階段

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