港聞

港聞二

將設誠信小組查違紀 對象反黑特別職務隊

【明報專訊】近日警隊接連出現違紀問題，警務處長鄧炳強表示，就警隊誠信問題，將會成立「誠信審核行動小組」，負責主動調查嚴重違紀違法事件，辨識高危的工作流程如何改善，以及加強監督警員行為操守。消息指，高危部門如反黑組及特別職務隊會是小組主動審核或調查的對象。被問會否有「自己人查自己人」的嫌疑，鄧炳強說，若警員問題超越警方內部調查的範疇，會有其他執法部門處理。

被問自己查自己

鄧：超越內部範疇交其他部門處理

鄧炳強昨出席元朗區議會，他在發言開首主動提及警隊出現害群之馬，更有人涉嫌販毒。他形容這些違法警員是「褻瀆神聖工作，將警隊的努力幾近付諸流水，為此感到痛心」，他稱會秉公處理，審視誠信管理策略。

鄧會後向傳媒表示，很快便會成立「誠信審核行動小組」，會由一名助理處長指揮小組，並直接匯報給他。他說，小組有3個目標，包括主動調查嚴重違紀違法的事件、辨識高危的工作流程可如何改善及加強監督和監察警員的行為操守。

據了解，負責小組的是警務處助理處長（服務質素）簡啟恩，警方期望可於5月內成立小組，現正安排抽調到小組的人手，將由一名警司負責擔當行動主管。據悉，小組將檢視的高危工作流程，包括警員處理證物、線人等程序，亦會主動調查有無人違紀，如牽涉刑事則由刑事隊伍跟進。

林卓廷：崩壞源於高層腐朽包庇下屬

民主黨林卓廷認為，警方此舉只是「公關騷」，認為「警隊崩壞的文化源自警隊高層的腐朽，和縱容包庇下屬」。林卓廷說，鄧炳強昨日也無就警員干預記者採訪工作道歉，質疑他沒自省能力，認為他誠信都有問題。

民建聯葛珮帆認為，對於警隊出現害群之馬感到痛心，她認為警務處長主動成立小組，顯示他希望改善問題，見到違法的警員會照樣執法。

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