認舊物業建「非永久構築物」如違法願承擔

朱凱廸促屋署調查 屋署未回覆

本報昨向屋宇署查詢，至截稿前未獲回覆。有測量師則指涉事物業已出售，要證明構築物是否僭建不難，但如需要追究構築僭建物業主的法律責任，則要蒐集大量證據，「需要做到毫無疑點」才有機會提出起訴，而涉事單位現任業主隨時會收到清拆令。

立法會議員朱凱迪前日在facebook公開鄧炳強過去持有物業調查結果，表示根據土地註冊處及對比地政總署航空照片，鄧炳強曾持有的其中兩個低密度住宅，即西貢柏麗灣別墅17號屋及元朗錦綉花園M段第二街第8號屋，均有涉嫌違規僭建問題（見圖）。朱凱廸引述鄧炳強早前回應九龍塘寶能閣高層連天台僭建事件，鄧稱自己如有違法行為絕不會逃避，惟事實是已經「逃避」至少兩次，且將涉嫌有僭建的物業轉售他人。

鄧炳強昨出席元朗區議會時被問到僭建事件，屏山南區區議員梁德明說，鄧炳強在新界長大，對僭建問題必定不陌生，但現時涉及3宗僭建，知法犯法，要求他向公眾道歉，又質問鄧會否為上述單位的現時業主，承擔清拆僭建物費用。

鄧炳強稱，2002年購入西貢柏麗灣住宅，買入後沒任何改建，但當時沒有找專業人士檢視，對於可能有非法僭建，承認自己敏感度不足。至於2012年買入錦綉花園單位後，他表示於單位後花園以活動圍板做了一個非永久構築物。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，過去港府接連有高官被揭發有僭建問題陷入誠信危機，對於近期接連有警隊高層捲入僭建事件，他指對警隊的影響不及處理反修例事件手法引起爭議，以及最近有警員涉嫌販毒被捕案件，認為後兩者對警隊形象影響更大。不過，他認為僭建事件仍會影響警隊的專業形象，甚至鄧炳強的領導能力。