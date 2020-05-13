港聞

港聞二

圍記者噴椒 鄧炳強稱要檢討無道歉 承認當晚「傳媒經歷不理想」指警員要更專業

【明報專訊】過去周日大批記者在旺角採訪時遭警方包抄，喝令要求蹲下並遭噴射胡椒噴劑，更強行拔除本報攝影記者攝錄機電源、要求「熄機」。警務處長鄧炳強昨承認，當晚傳媒的「經歷不理想」，要檢討當時發生何事，認同警員要更專業。他稱警隊任何問題他都一力承擔，在連番追問下並無向記者道歉。記協主席楊健興要求警方承認事件嚴重性和改進，否則令人懷疑是縱容前線。

警方下周將與傳媒工會及組織見面討論，特首林鄭月娥昨稱，會邀政務司長參與解決，冀同時探討「兒童記者」的問題。

鄺俊宇斥離譜 鄧稱鄺：其中一位最尊重議員

鄧炳強昨早出席元朗區議會，民主黨鄺俊宇批評警方周日晚上「恐襲式攻擊傳媒」，比他遭推跌一事更嚴重，喝斥警方非常離譜，質問鄧會否向傳媒道歉。鄧回應時先慰問鄺，稱他是「其中一位最尊重的議員」。鄧說當晚「傳媒經歷不理想」，認為要檢討，看當時發生什麼事，亦認同警員要更加專業。

鄧炳強在會後見傳媒時被問警方當晚的行動是否違規、按什麼法例去做；他回應稱「有幾個場景不理想，如有記者被胡椒噴劑噴到、要蹲下，這些都不理想」，警方要詳細了解如何改善。他亦說：「警隊任何問題，都是我個人問題，我全部一力承擔。」不過，他在連番追問下也無向記者道歉。對於早前鄧向幾個傳媒工會及組織發信，表示希望研究有建設性的方案，被問是否指成立記者發牌制度，他說在下周約見討論前，不會有前設。

下周見傳媒工會 稱「記者發牌」無前設

林鄭月娥：冀解決學生記者問題

特首林鄭月娥出席行會前表示，警方與記者在執法期間出現的衝突已非今日的問題，呼籲雙方互相尊重，希望新聞界及警隊開心見誠，商討如何處理及改善採訪期間出現的不愉快情况。 她表示，警務處長已發信予香港記者協會、新聞行政人員協會、新聞工作者聯會及攝影記者協會，呼籲研究建設性方案，處理現時面對的問題，又稱會邀請政務司長一起參與解決。她又稱，期望各方同時探討現時示威活動期間出現學生記者、「兒童記者」、義務記者等問題。

記協主席楊健興透露，警方下周四與4個傳媒工會見面，他期望爭取讓更多其他工會參與討論。 他認為，鄧炳強稱周日晚上警方行為「不理想」是輕描淡寫，不知道他不肯真誠地表達歉意是基於什麼考慮。

記協楊健興：警需承認事件嚴重性

楊健興強調，記者要求警方道歉「不是為爭一口氣，而是要承認事件的嚴重性，並作出改進，若鄧不肯做這步，好令人懷疑是否縱容前線警員」。他認為，鄧炳強和林鄭月娥都將現場多記者、多學生記者的現象放大，與警方對記者的暴力兩件事混為一談，認為應聚焦警方暴力。

攝記協主席陳奕釗表示，記者當晚合理採訪，對於警員粗暴干預採訪感到憤怒，認為警員仇視並向記者發泄。他期望下周四可讓更多前線記者參與討論。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉表示，檢視行動是應該的，假如警員做得不好，警隊有既定機制處理。他稱不評論當晚警員行為，又不同意警員仇視記者，認為警員「對真正、專業的記者是表示尊重，在可行情况下會配合」。

上 / 下一篇新聞

沙中線報告裁政府有責：不是旁觀者 另批港鐵禮頓嚴重失誤 陳帆金澤培道歉
沙中線報告裁政府有責：不是旁觀者 另批港鐵禮頓嚴重失誤 陳帆金澤培道歉
未回應怎負責 港鐵：研追究禮頓
未回應怎負責 港鐵：研追究禮頓
確認3%鋼筋被剪 委員會：不廣泛
確認3%鋼筋被剪 委員會：不廣泛
報告倡設專責鐵路部門 陳帆：值得探討
報告倡設專責鐵路部門 陳帆：值得探討
海洋公園存亡繫撥款 邱騰華晤建制派箍票
海洋公園存亡繫撥款 邱騰華晤建制派箍票
認舊物業建「非永久構築物」如違法願承擔
認舊物業建「非永久構築物」如違法願承擔
將設誠信小組查違紀 對象反黑特別職務隊
將設誠信小組查違紀 對象反黑特別職務隊
工資補貼5‧25可申 裁員扣錢不DQ 羅致光：罰錢也是懲罰 工會指極大漏洞
工資補貼5‧25可申 裁員扣錢不DQ 羅致光：罰錢也是懲罰 工會指極大漏洞
6萬65歲或以上僱員納入
6萬65歲或以上僱員納入
再出發大聯盟倡不裁員 逾4200企業聯署
再出發大聯盟倡不裁員 逾4200企業聯署
9·6立會選舉 投票須戴口罩手套 要量體溫 發燒者有特別投票間
9·6立會選舉 投票須戴口罩手套 要量體溫 發燒者有特別投票間
研投票翌日列學校假期 中學校長會：教界意見不一
研投票翌日列學校假期 中學校長會：教界意見不一
張建宗去信 內會李慧琼允5·27恢復二讀國歌法
張建宗去信 內會李慧琼允5·27恢復二讀國歌法
上訴梁國雄搶文件案 律政司：涉刑責擾攘無豁免權
上訴梁國雄搶文件案 律政司：涉刑責擾攘無豁免權
自助箍牙難察移位錯位 牙醫籲勿試 倘牙齒壞死善後或花50萬
自助箍牙難察移位錯位 牙醫籲勿試 倘牙齒壞死善後或花50萬
生產力局調查：逾半企業去年受網絡攻擊
生產力局調查：逾半企業去年受網絡攻擊
女子報案稱警署遭輪姦 警控假口供 發通緝令
女子報案稱警署遭輪姦 警控假口供 發通緝令
拍片「武術教練」 涉非禮被捕
拍片「武術教練」 涉非禮被捕
民權觀察調查酷刑指控 近三成人被捕後受襲
民權觀察調查酷刑指控 近三成人被捕後受襲
7．28上環衝突 指揮官稱無收指示保護中聯辦
7．28上環衝突 指揮官稱無收指示保護中聯辦
警長指清潔工阻撓拘捕 口供呈堂片段沒紀錄
警長指清潔工阻撓拘捕 口供呈堂片段沒紀錄
獨行刀匪劫金行掠值45萬金器 休班警追200米制服
獨行刀匪劫金行掠值45萬金器 休班警追200米制服
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】67歲再婚 吳克儉開心
【Emily】67歲再婚 吳克儉開心
【Emily】律師會改選 現任理事出律師信
【Emily】律師會改選 現任理事出律師信
【Emily】國際護士節 陳肇始向同事致敬
【Emily】國際護士節 陳肇始向同事致敬
【Emily】卡塔爾航空致謝 10萬套來回機票贈醫護
【Emily】卡塔爾航空致謝 10萬套來回機票贈醫護
【Emily】元朗區會提鄉黑 鄉事派：我黑你××啊！
【Emily】元朗區會提鄉黑 鄉事派：我黑你××啊！
【Emily】CY講海洋公園：是時候放手了 羅健熙懷疑曾遊園留創傷
【Emily】CY講海洋公園：是時候放手了 羅健熙懷疑曾遊園留創傷