圍記者噴椒 鄧炳強稱要檢討無道歉 承認當晚「傳媒經歷不理想」指警員要更專業

警方下周將與傳媒工會及組織見面討論，特首林鄭月娥昨稱，會邀政務司長參與解決，冀同時探討「兒童記者」的問題。

鄺俊宇斥離譜 鄧稱鄺：其中一位最尊重議員

鄧炳強昨早出席元朗區議會，民主黨鄺俊宇批評警方周日晚上「恐襲式攻擊傳媒」，比他遭推跌一事更嚴重，喝斥警方非常離譜，質問鄧會否向傳媒道歉。鄧回應時先慰問鄺，稱他是「其中一位最尊重的議員」。鄧說當晚「傳媒經歷不理想」，認為要檢討，看當時發生什麼事，亦認同警員要更加專業。

鄧炳強在會後見傳媒時被問警方當晚的行動是否違規、按什麼法例去做；他回應稱「有幾個場景不理想，如有記者被胡椒噴劑噴到、要蹲下，這些都不理想」，警方要詳細了解如何改善。他亦說：「警隊任何問題，都是我個人問題，我全部一力承擔。」不過，他在連番追問下也無向記者道歉。對於早前鄧向幾個傳媒工會及組織發信，表示希望研究有建設性的方案，被問是否指成立記者發牌制度，他說在下周約見討論前，不會有前設。

下周見傳媒工會 稱「記者發牌」無前設

林鄭月娥：冀解決學生記者問題

特首林鄭月娥出席行會前表示，警方與記者在執法期間出現的衝突已非今日的問題，呼籲雙方互相尊重，希望新聞界及警隊開心見誠，商討如何處理及改善採訪期間出現的不愉快情况。 她表示，警務處長已發信予香港記者協會、新聞行政人員協會、新聞工作者聯會及攝影記者協會，呼籲研究建設性方案，處理現時面對的問題，又稱會邀請政務司長一起參與解決。她又稱，期望各方同時探討現時示威活動期間出現學生記者、「兒童記者」、義務記者等問題。

記協主席楊健興透露，警方下周四與4個傳媒工會見面，他期望爭取讓更多其他工會參與討論。 他認為，鄧炳強稱周日晚上警方行為「不理想」是輕描淡寫，不知道他不肯真誠地表達歉意是基於什麼考慮。

記協楊健興：警需承認事件嚴重性

楊健興強調，記者要求警方道歉「不是為爭一口氣，而是要承認事件的嚴重性，並作出改進，若鄧不肯做這步，好令人懷疑是否縱容前線警員」。他認為，鄧炳強和林鄭月娥都將現場多記者、多學生記者的現象放大，與警方對記者的暴力兩件事混為一談，認為應聚焦警方暴力。

攝記協主席陳奕釗表示，記者當晚合理採訪，對於警員粗暴干預採訪感到憤怒，認為警員仇視並向記者發泄。他期望下周四可讓更多前線記者參與討論。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉表示，檢視行動是應該的，假如警員做得不好，警隊有既定機制處理。他稱不評論當晚警員行為，又不同意警員仇視記者，認為警員「對真正、專業的記者是表示尊重，在可行情况下會配合」。