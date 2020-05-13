港聞

港聞一

海洋公園存亡繫撥款 邱騰華晤建制派箍票

【明報專訊】欠債逾85億元的海洋公園，存亡取決於立法會財務委員會後日（周五）開始審議的54億元撥款，若不獲通過，公園料下月會倒閉。不少議員不滿政府「急就章」，批評政府逼議員做「劊子手」或「橡皮圖章」，當中公民黨明言反對撥款。商務及經濟發展局長邱騰華今日分別會晤經民聯和工聯會立法會議員「箍票」，明天則見建制「6人組」。

據了解，商經局上周起已向議員預告，將邀約簡介海洋公園撥款，邱騰華今午見經民聯議員，8名經民聯議員暫未有投票意向，邱今日稍後亦會會晤工聯會議員。工聯會議員黃國健表示，海洋公園有2000多名員工和7000多隻動物，一旦倒閉，員工失業、動物失所，撥款屬「無選擇中的選擇」。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓稱，政府未釐清公園定位、能否自負盈虧等，建制「6人組」明日晤邱騰華。

公民黨反對 自由黨傾向支持

在立法會有5票的公民黨，黨魁楊岳橋表明該黨反對撥款，稱政府建議用54億元「填氹」，讓海洋公園「吊命」一年，毫無說服力。資訊科技界立法會議員莫乃光亦傾向反對，質疑公園不採取債務重組，政府最後關頭才申請撥款，將公園倒閉責任推給議員。

有4票的自由黨則傾向支持撥款，黨魁鍾國斌表示不欲見公園員工失業，但建議撥款24億元作營運，其餘用作還債的30億則留待日後公園自行還款，「為何要納稅人填數」；又批評政府逼議員做打爛員工飯碗的「劊子手」或是做「橡皮圖章」。

民主黨視日後定位

民建聯未決定

有7票的民主黨，主席胡志偉表示要釐清公園為誰而設、日後面向，若公園仍是如文件中面向旅客，定位是旅遊景點，民主黨不會支持；若公園能面向香港人，確保日後是香港人的公園，則未嘗不可。民建聯議員柯創盛稱黨內未有決定，亦未夾到時間會見邱騰華。

海洋公園董事局副主席劉鳴煒昨於港台《千禧年代》稱，公園是香港人集體回億，有2000個全職職位，若倒閉後果將非常嚴重，相信無人想見到。劉說未來入境香港的旅客屬哪類型等情况尚未可知，需時研究及檢討。

上 / 下一篇新聞

沙中線報告裁政府有責：不是旁觀者 另批港鐵禮頓嚴重失誤 陳帆金澤培道歉
沙中線報告裁政府有責：不是旁觀者 另批港鐵禮頓嚴重失誤 陳帆金澤培道歉
未回應怎負責 港鐵：研追究禮頓
未回應怎負責 港鐵：研追究禮頓
確認3%鋼筋被剪 委員會：不廣泛
確認3%鋼筋被剪 委員會：不廣泛
報告倡設專責鐵路部門 陳帆：值得探討
報告倡設專責鐵路部門 陳帆：值得探討
圍記者噴椒 鄧炳強稱要檢討無道歉 承認當晚「傳媒經歷不理想」指警員要更專業
圍記者噴椒 鄧炳強稱要檢討無道歉 承認當晚「傳媒經歷不理想」指警員要更專業
認舊物業建「非永久構築物」如違法願承擔
認舊物業建「非永久構築物」如違法願承擔
將設誠信小組查違紀 對象反黑特別職務隊
將設誠信小組查違紀 對象反黑特別職務隊
工資補貼5‧25可申 裁員扣錢不DQ 羅致光：罰錢也是懲罰 工會指極大漏洞
工資補貼5‧25可申 裁員扣錢不DQ 羅致光：罰錢也是懲罰 工會指極大漏洞
6萬65歲或以上僱員納入
6萬65歲或以上僱員納入
再出發大聯盟倡不裁員 逾4200企業聯署
再出發大聯盟倡不裁員 逾4200企業聯署
9·6立會選舉 投票須戴口罩手套 要量體溫 發燒者有特別投票間
9·6立會選舉 投票須戴口罩手套 要量體溫 發燒者有特別投票間
研投票翌日列學校假期 中學校長會：教界意見不一
研投票翌日列學校假期 中學校長會：教界意見不一
張建宗去信 內會李慧琼允5·27恢復二讀國歌法
張建宗去信 內會李慧琼允5·27恢復二讀國歌法
上訴梁國雄搶文件案 律政司：涉刑責擾攘無豁免權
上訴梁國雄搶文件案 律政司：涉刑責擾攘無豁免權
自助箍牙難察移位錯位 牙醫籲勿試 倘牙齒壞死善後或花50萬
自助箍牙難察移位錯位 牙醫籲勿試 倘牙齒壞死善後或花50萬
生產力局調查：逾半企業去年受網絡攻擊
生產力局調查：逾半企業去年受網絡攻擊
女子報案稱警署遭輪姦 警控假口供 發通緝令
女子報案稱警署遭輪姦 警控假口供 發通緝令
拍片「武術教練」 涉非禮被捕
拍片「武術教練」 涉非禮被捕
民權觀察調查酷刑指控 近三成人被捕後受襲
民權觀察調查酷刑指控 近三成人被捕後受襲
7．28上環衝突 指揮官稱無收指示保護中聯辦
7．28上環衝突 指揮官稱無收指示保護中聯辦
警長指清潔工阻撓拘捕 口供呈堂片段沒紀錄
警長指清潔工阻撓拘捕 口供呈堂片段沒紀錄
獨行刀匪劫金行掠值45萬金器 休班警追200米制服
獨行刀匪劫金行掠值45萬金器 休班警追200米制服
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】67歲再婚 吳克儉開心
【Emily】67歲再婚 吳克儉開心
【Emily】律師會改選 現任理事出律師信
【Emily】律師會改選 現任理事出律師信
【Emily】國際護士節 陳肇始向同事致敬
【Emily】國際護士節 陳肇始向同事致敬
【Emily】卡塔爾航空致謝 10萬套來回機票贈醫護
【Emily】卡塔爾航空致謝 10萬套來回機票贈醫護
【Emily】元朗區會提鄉黑 鄉事派：我黑你××啊！
【Emily】元朗區會提鄉黑 鄉事派：我黑你××啊！
【Emily】CY講海洋公園：是時候放手了 羅健熙懷疑曾遊園留創傷
【Emily】CY講海洋公園：是時候放手了 羅健熙懷疑曾遊園留創傷