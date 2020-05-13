海洋公園存亡繫撥款 邱騰華晤建制派箍票

據了解，商經局上周起已向議員預告，將邀約簡介海洋公園撥款，邱騰華今午見經民聯議員，8名經民聯議員暫未有投票意向，邱今日稍後亦會會晤工聯會議員。工聯會議員黃國健表示，海洋公園有2000多名員工和7000多隻動物，一旦倒閉，員工失業、動物失所，撥款屬「無選擇中的選擇」。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓稱，政府未釐清公園定位、能否自負盈虧等，建制「6人組」明日晤邱騰華。

公民黨反對 自由黨傾向支持

在立法會有5票的公民黨，黨魁楊岳橋表明該黨反對撥款，稱政府建議用54億元「填氹」，讓海洋公園「吊命」一年，毫無說服力。資訊科技界立法會議員莫乃光亦傾向反對，質疑公園不採取債務重組，政府最後關頭才申請撥款，將公園倒閉責任推給議員。

有4票的自由黨則傾向支持撥款，黨魁鍾國斌表示不欲見公園員工失業，但建議撥款24億元作營運，其餘用作還債的30億則留待日後公園自行還款，「為何要納稅人填數」；又批評政府逼議員做打爛員工飯碗的「劊子手」或是做「橡皮圖章」。

民主黨視日後定位

民建聯未決定

有7票的民主黨，主席胡志偉表示要釐清公園為誰而設、日後面向，若公園仍是如文件中面向旅客，定位是旅遊景點，民主黨不會支持；若公園能面向香港人，確保日後是香港人的公園，則未嘗不可。民建聯議員柯創盛稱黨內未有決定，亦未夾到時間會見邱騰華。

海洋公園董事局副主席劉鳴煒昨於港台《千禧年代》稱，公園是香港人集體回億，有2000個全職職位，若倒閉後果將非常嚴重，相信無人想見到。劉說未來入境香港的旅客屬哪類型等情况尚未可知，需時研究及檢討。