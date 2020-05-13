海洋公園存亡繫撥款 邱騰華晤建制派箍票

【明報專訊】欠債逾85億元的海洋公園，存亡取決於立法會財務委員會後日（周五）開始審議的54億元撥款，若不獲通過，公園料下月會倒閉。不少議員不滿政府「急就章」，批評政府逼議員做「劊子手」或「橡皮圖章」，當中公民黨明言反對撥款。商務及經濟發展局長邱騰華今日分別會晤經民聯和工聯會立法會議員「箍票」，明天則見建制「6人組」。
據了解，商經局上周起已向議員預告，將邀約簡介海洋公園撥款，邱騰華今午見經民聯議員，8名經民聯議員暫未有投票意向，邱今日稍後亦會會晤工聯會議員。工聯會議員黃國健表示，海洋公園有2000多名員工和7000多隻動物，一旦倒閉，員工失業、動物失所，撥款屬「無選擇中的選擇」。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓稱，政府未釐清公園定位、能否自負盈虧等，建制「6人組」明日晤邱騰華。
公民黨反對 自由黨傾向支持
在立法會有5票的公民黨，黨魁楊岳橋表明該黨反對撥款，稱政府建議用54億元「填氹」，讓海洋公園「吊命」一年，毫無說服力。資訊科技界立法會議員莫乃光亦傾向反對，質疑公園不採取債務重組，政府最後關頭才申請撥款，將公園倒閉責任推給議員。
有4票的自由黨則傾向支持撥款，黨魁鍾國斌表示不欲見公園員工失業，但建議撥款24億元作營運，其餘用作還債的30億則留待日後公園自行還款，「為何要納稅人填數」；又批評政府逼議員做打爛員工飯碗的「劊子手」或是做「橡皮圖章」。
民主黨視日後定位
民建聯未決定
有7票的民主黨，主席胡志偉表示要釐清公園為誰而設、日後面向，若公園仍是如文件中面向旅客，定位是旅遊景點，民主黨不會支持；若公園能面向香港人，確保日後是香港人的公園，則未嘗不可。民建聯議員柯創盛稱黨內未有決定，亦未夾到時間會見邱騰華。
海洋公園董事局副主席劉鳴煒昨於港台《千禧年代》稱，公園是香港人集體回億，有2000個全職職位，若倒閉後果將非常嚴重，相信無人想見到。劉說未來入境香港的旅客屬哪類型等情况尚未可知，需時研究及檢討。