報告倡設專責鐵路部門 陳帆：值得探討

促港鐵大改綜合管理系統

運房局長陳帆昨稱同意委員會建議設專責處理鐵路事宜的部門，認為值得探討，政府正深入研究新部門角色、職責、員工人數與架構，目標是加強監察和控制新鐵路項目。他稱，路政署已委託顧問公司檢討過往鐵路項目管理經驗，並參考海外大型鐵路項目的監管制度，為政府監察和控制策略提建議，預計明年首季完成研究。他稱港鐵正檢討「項目綜合管理系統」，會密切監察港鐵落實改善建議。

陳帆又說，當局計劃在鐵路項目安全、質量、工期和成本控制等推出針對措施，包括研究擴大政府監察職能、加強預警和風險評估機制、提升鐵路項目內部及獨立審核要求等；當局去年10月委任獨立審計小組跟進委員會中期報告所建議措施的實施進度，本月底前會向特首提交審計報告；而委員會發表最終報告後，獨立審計小組一年後亦會做同樣跟進審計。

採最多5年例行預防檢查

陳帆稱政府內部就工務承辦商有註冊制度，會檢討禮頓表現，至今禮頓已被勒令停止投標15個月，現時仍未可投標，將同時按機制處理。

針對沙中線紅磡站日後營運，陳帆稱接納委員會建議，針對紅磡站結構採取最多5年的例行預防檢查，並取代中期報告原先提出裝設儀器檢查車站結構的建議。