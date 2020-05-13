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未回應怎負責 港鐵：研追究禮頓

【明報專訊】調查委員會報告指出，港鐵和禮頓須對各自管理和監察系統出現嚴重失誤負責，港鐵行政總裁金澤培昨就此致歉，但未有正面回應港鐵如何負責，僅稱會繼續完成沙中線工程。金又說，會研究循法律途徑追究禮頓，若有港鐵員工失職，會作內部調查，最嚴重是解僱。本報向禮頓查詢，至截稿前未獲回覆。

員工倘失職 最重解僱

金澤培昨回應報告時向公眾表示歉意，他說知道報告指出港鐵在事件中有不足，會盡快改善，包括正在紅磡站採取補救措施，預計今年中完成。報告指出，港鐵須對管理和監察系統出現嚴重失誤負責，被問及港鐵如何負責，金澤培僅稱會繼續推進沙中線項目，目標是2021年內屯馬線全線通車，2022年過海段通車。

沙中線工程問題被揭發後，政府前年8月要求港鐵「炒人」，最終港鐵5名管理層離職，包括前行政總裁梁國權提早退休。金澤培說，若有港鐵員工失職，會按內部程序處理，最嚴重是解僱。至於禮頓的責任，金說若有承辦商無按合約施工，會循法律途徑追究。

同樣由禮頓負責的沙中線會展站亦曾出現施工文件缺失的問題，金澤培稱已找到超過九成文件，餘下的有照片佐證。港鐵工程總監包立聲說，港鐵兩年前開始實施工程數碼化，之後包括不合格報告等施工文件均齊全。

中科潘焯鴻：禮崩樂壞

至於事件另一關鍵角色、揭發剪鋼筋事件的中科興業董事總經理潘焯鴻，昨在社交網站以16字回應報告，稱「政道不彰，禮崩樂壞，打鐵趁熱，拭目以待」。他早前曾展開眾籌，計劃入稟司法覆核調查委員會中期報告「車站結構安全水平」的裁決，稱裁決超出委員會職權範圍。

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