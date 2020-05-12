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2020年5月12日星期二
港聞二
命蹲下熄機受查 「理得你係咪記者做嘢」 8傳媒組織轟警襲記者 「極盡羞辱」
明報編輯部聲明
記協：去年新聞自由指數 業界公眾評分同新低
警官：難辨記者身分 前晚場面難睇
警晨拘鄺俊宇指丟樽 晚無條件釋放 鄺：絕無向警丟樽 公道在人心
12歲網媒記者一度帶署 政府批有組織派年幼學生義務採訪
鄧炳強今赴元朗區會 議員將問警吞冰毒案
新婚夫婦少女控暴動開審 控方：沒直接證據 憑裝備由法庭推斷
活動助理傳網稱「黑警死全家」 學校調查
串謀泄試題 蕭源兩主考罪成 蔡怡脫罪 官：即時監禁是合適選擇
屢貼中試題 遭投訴揭發
女子收K仔郵包 控方撤控遭官質疑
輔警一哥涉僭建 地署屋署未派員視察
節目被裁偏頗煽動仇恨 邱騰華促回應是否接納裁決 梁家榮：向被《紅藍綠》冒犯者致歉
首批銅芯罩寄達 拍賣網現轉售索價百元
今日護士節 染疫夫婦分隔 護士憶齊心助見最後一面
檢測無感染免檢疫 林鄭：粵港澳月內拍板
北區醫院負壓系統三日兩故障
修例禁公園唱歌收利巿 擬月內交立會先訂後審
涉療程中非禮女客 美容醫生脫罪
就郭偉强拖行報案 陳志全擬私人檢控
睡眠窒息監察指環 變身肺炎篩查器
馬主豪宅失竊30萬元首飾
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【Emily】派星巴克咖啡 阿尹：為惜食
【Emily】民建聯兩會建議大灣區起「香港城」
【Emily】Uber Eats請醫護食4.4萬餐飯
【Emily】工作報告現「武肺」 美芬：已改
【Emily】政府研公園內禁收「利市」 邵家輝自爆17年前喺海心公園唱歌
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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