睡眠窒息監察指環 變身肺炎篩查器

血氧體溫傳雲端 實時監察

倍靈科技有限公司2018年研發「倍靈指環」，透過分析用家血含氧量及脈搏，以檢查有否睡眠窒息症。在新冠肺炎疫情下，該公司行政總裁梁立慧引述醫學期刊，稱肺部受感染的人血含氧量會跌至93%以下，但病人難以察覺。倍靈透過體溫感應器連同指環，開發出實時監察系統，稱可篩查出懷疑受感染個案。

原本指環要放進基座才可將數據輸入電腦，上載至雲端系統。新系統中，指環及體溫感應器會連接數據傳輸器，將檢測數據經移動通訊網絡實時傳送至雲端，醫護能實時監察用家情况。若有人體溫超標或血含氧量過低，會提示醫護。系統可同時監察上千名用家健康數據。

稱醫局正測試 「成本價」賣醫院診所

梁立慧說，美國有醫院正測試系統，本港醫管局亦開始內部測試。她說，公司將採納醫管局意見改良指環，冀能同時監察用家的呼吸率，並當發現用家狀况有異時，監察的網站能發警報聲響提醒醫護人員。她表示，醫管局已測試約兩周，暫未知何時可臨牀應用。

梁立慧說，公司斥資100萬元研發系統，為趕及於疫情期間完成研發，沒申請政府資助。系統正於本港生產，首輪會生產2000至5000套，預計6月初推出市場，以B2B形式（Business-to-Business）銷售，賣給醫院及診所，每套約售5000元。梁立慧說售價與製作成本相若，強調並非靠疫情賺錢。

被問到會否採購該系統，醫管局稱為配合發展智慧醫院及遙距醫療，一直測試不同的遙距監察裝置及探討實際臨牀使用的可行性。

明報記者