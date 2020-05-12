港聞

港聞二

修例禁公園唱歌收利巿 擬月內交立會先訂後審

【明報專訊】公園街頭表演造成噪音問題，近年備受關注。康文署早前建議修訂《遊樂場地規例》，包括禁止在公園演唱並收取「利市」打賞。立法會民政事務委員會昨討論修例建議，民政事務局長徐英偉表示，冀本月內可將修訂建議提交至立法會進行「先訂立，後審議」程序，盼本立法年度完結前可完成程序。

修例建議將罰款由目前的2000元上調至1萬元，監禁期則維持14日不變。議員昨普遍表示同意修例，民建聯鄭泳舜建議可有「遞進式」罰款，如干犯後仍繼續活動，可加重罰款。民主黨尹兆堅問及，如有人延後、場外或以電子支付形式給予報酬，目前條例可否禁止；民建聯劉國勳亦問及可否追蹤電子支付、或事後追究，並問及會否有黑名單，禁制屢勸不聽者進入遊樂場地。

「遞進」罰款難處理 金錢報酬盡力蒐證

徐英偉回應稱，1萬元罰款是參考《噪音管制條例》而定，目前修訂難處理遞進式罰款，銀碼已為之前的5倍；又稱執法亦要視乎證供，就金錢報酬交收會盡力蒐證、並提交予法官判決，相信可解決不同情景。他又稱條例本身賦權康文署職員驅逐犯規者離場，毋須黑名單。

社福界議員邵家臻問及，康文署在多少次勸喻後會要求有關人士離開公園；又稱去年屯門公園示威出現衝突，有警員護送跳舞者離場，最終問警員抑或場地職員有權要求製造噪音者離開。康文署副署長（康樂事務）李碧茜表示，一般先勸喻違規者停止行為，若對方不願遵守，會視乎環境證供，蒐證後執法；並稱《遊樂場地規例》賦權康文署執法，但若有需要，會與警方就管制噪音聯合行動，若涉公共秩序警方亦會按條例執法。

相關字詞﹕民政事務局 尹兆堅 邵家臻 康文署 民建聯 民主黨 立法會

上 / 下一篇新聞

命蹲下熄機受查 「理得你係咪記者做嘢」 8傳媒組織轟警襲記者 「極盡羞辱」
命蹲下熄機受查 「理得你係咪記者做嘢」 8傳媒組織轟警襲記者 「極盡羞辱」
明報編輯部聲明
明報編輯部聲明
記協：去年新聞自由指數 業界公眾評分同新低
記協：去年新聞自由指數 業界公眾評分同新低
警官：難辨記者身分 前晚場面難睇
警官：難辨記者身分 前晚場面難睇
警晨拘鄺俊宇指丟樽 晚無條件釋放 鄺：絕無向警丟樽 公道在人心
警晨拘鄺俊宇指丟樽 晚無條件釋放 鄺：絕無向警丟樽 公道在人心
12歲網媒記者一度帶署 政府批有組織派年幼學生義務採訪
12歲網媒記者一度帶署 政府批有組織派年幼學生義務採訪
鄧炳強今赴元朗區會 議員將問警吞冰毒案
鄧炳強今赴元朗區會 議員將問警吞冰毒案
新婚夫婦少女控暴動開審 控方：沒直接證據 憑裝備由法庭推斷
新婚夫婦少女控暴動開審 控方：沒直接證據 憑裝備由法庭推斷
活動助理傳網稱「黑警死全家」 學校調查
活動助理傳網稱「黑警死全家」 學校調查
串謀泄試題 蕭源兩主考罪成 蔡怡脫罪 官：即時監禁是合適選擇
串謀泄試題 蕭源兩主考罪成 蔡怡脫罪 官：即時監禁是合適選擇
屢貼中試題 遭投訴揭發
屢貼中試題 遭投訴揭發
女子收K仔郵包 控方撤控遭官質疑
女子收K仔郵包 控方撤控遭官質疑
輔警一哥涉僭建 地署屋署未派員視察
輔警一哥涉僭建 地署屋署未派員視察
節目被裁偏頗煽動仇恨 邱騰華促回應是否接納裁決 梁家榮：向被《紅藍綠》冒犯者致歉
節目被裁偏頗煽動仇恨 邱騰華促回應是否接納裁決 梁家榮：向被《紅藍綠》冒犯者致歉
首批銅芯罩寄達 拍賣網現轉售索價百元
首批銅芯罩寄達 拍賣網現轉售索價百元
今日護士節 染疫夫婦分隔 護士憶齊心助見最後一面
今日護士節 染疫夫婦分隔 護士憶齊心助見最後一面
檢測無感染免檢疫 林鄭：粵港澳月內拍板
檢測無感染免檢疫 林鄭：粵港澳月內拍板
北區醫院負壓系統三日兩故障
北區醫院負壓系統三日兩故障
涉療程中非禮女客 美容醫生脫罪
涉療程中非禮女客 美容醫生脫罪
就郭偉强拖行報案 陳志全擬私人檢控
就郭偉强拖行報案 陳志全擬私人檢控
睡眠窒息監察指環 變身肺炎篩查器
睡眠窒息監察指環 變身肺炎篩查器
馬主豪宅失竊30萬元首飾
馬主豪宅失竊30萬元首飾
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《5月35日》眾籌網上免費播 目標35萬 已籌逾六成
【Emily】《5月35日》眾籌網上免費播 目標35萬 已籌逾六成
【Emily】派星巴克咖啡 阿尹：為惜食
【Emily】派星巴克咖啡 阿尹：為惜食
【Emily】民建聯兩會建議大灣區起「香港城」
【Emily】民建聯兩會建議大灣區起「香港城」
【Emily】Uber Eats請醫護食4.4萬餐飯
【Emily】Uber Eats請醫護食4.4萬餐飯
【Emily】工作報告現「武肺」 美芬：已改
【Emily】工作報告現「武肺」 美芬：已改
【Emily】政府研公園內禁收「利市」 邵家輝自爆17年前喺海心公園唱歌
【Emily】政府研公園內禁收「利市」 邵家輝自爆17年前喺海心公園唱歌