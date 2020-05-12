修例禁公園唱歌收利巿 擬月內交立會先訂後審

修例建議將罰款由目前的2000元上調至1萬元，監禁期則維持14日不變。議員昨普遍表示同意修例，民建聯鄭泳舜建議可有「遞進式」罰款，如干犯後仍繼續活動，可加重罰款。民主黨尹兆堅問及，如有人延後、場外或以電子支付形式給予報酬，目前條例可否禁止；民建聯劉國勳亦問及可否追蹤電子支付、或事後追究，並問及會否有黑名單，禁制屢勸不聽者進入遊樂場地。

「遞進」罰款難處理 金錢報酬盡力蒐證

徐英偉回應稱，1萬元罰款是參考《噪音管制條例》而定，目前修訂難處理遞進式罰款，銀碼已為之前的5倍；又稱執法亦要視乎證供，就金錢報酬交收會盡力蒐證、並提交予法官判決，相信可解決不同情景。他又稱條例本身賦權康文署職員驅逐犯規者離場，毋須黑名單。

社福界議員邵家臻問及，康文署在多少次勸喻後會要求有關人士離開公園；又稱去年屯門公園示威出現衝突，有警員護送跳舞者離場，最終問警員抑或場地職員有權要求製造噪音者離開。康文署副署長（康樂事務）李碧茜表示，一般先勸喻違規者停止行為，若對方不願遵守，會視乎環境證供，蒐證後執法；並稱《遊樂場地規例》賦權康文署執法，但若有需要，會與警方就管制噪音聯合行動，若涉公共秩序警方亦會按條例執法。