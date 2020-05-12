北區醫院負壓系統三日兩故障

首次故障後3天始公布

北區醫院發言人表示，第一宗故障於5月8日上午10時5分發生，負壓抽風系統其中一部抽風扇發生接地故障，觸發警報。機電工程署隨即緊急維修，並啟動後備抽氣扇代替，於19分鐘後、10時24分回復正常，而故障的抽氣扇同日晚上完成更換。

另一宗故障發生於兩日後（10日），警報系統於下午2時15分顯示單人病房內的負壓抽風系統的風閘未能如常運作，機電工程署緊急維修後，2時25分回復正常，歷時10分鐘。

院方：感染風險「很低」

院方指出，兩次故障期間，隔離病房所有病格及房間的間隔門均關上，有兩名確診患者分別入住單人病房，兩人均沒離開；病房內的醫護人員均佩戴N95口罩及穿著保護衣等，無進行高風險醫療程序，亦無訪客進入隔離病房。經院方評估，相信事件造成感染風險「很低」。

院方續稱，有關負壓抽風系統於去年8月至9月進行年度檢查及維修後，一直運作正常。院方非常關注事件，已向醫院管理局總辦事處通報。

（抗疫新階段）