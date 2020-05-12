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檢測無感染免檢疫 林鄭：粵港澳月內拍板

【明報專訊】粵港澳三地疫情稍緩，三地政府正磋商允許通過病毒檢測者豁免強制檢疫，特首林鄭月娥接受傳媒訪問時表示會於本月制定計劃。據知本港已有私家醫院接受了衛生防護中心評估其病毒檢測技術水平。衛生防護中心稱實驗室外部質素保證計劃有包括新型冠狀病毒，但無正面回覆至今評估了多少私人實驗室。

林鄭月娥接受《大公報》專訪時稱，粵港澳三地正磋商放寬檢疫限制，期望允許三地居民在符合特定目的和接受病毒核酸檢測證明沒感染後，可豁免檢疫往返三地，並期望本月內制定一套計劃。

衛署2月曾評估養和檢測技術

養和醫院是其中一間提供新冠病毒核酸檢測的私家醫院，每日約能處理100個檢測。據血液學專科醫生馬紹鈞所知，養和在2月曾接受衛生防護中心評估，該中心寄了新冠病毒、SARS病毒和其他常見冠狀病毒共5個樣本予該院化驗，最後結果全部正確。

馬紹鈞認同由中心評估市面病毒檢測技術能助消費者做更好選擇，至於讓通過檢測者可豁免檢疫，他認為要留意檢測約有兩三成「假陰性」，原因包括取樣問題和潛伏期無法驗出等，檢測和出入境日期隔愈短愈好。

仁安：料推免檢疫後檢測價格會跌

仁安醫院每日能處理約80個檢測，該院院長李繼堯認為若政府推檢測後免檢疫，醫院能一次過買更多試劑，相信檢測價格會下跌。

寶血醫院每日可做約30個檢測，該院行政經理黃顯齊稱歡迎政府計劃推行檢測後免檢疫安排，待政府公布詳情、例如對測試的要求等，會作配合。港怡醫院稱待政府公布更多詳情後會評估檢測能力及研究配合。荃灣港安醫院稱，該院病毒測試每日可安排100個名額。

至於衛生防護中心至今為多少實驗室的病毒檢測作評估、合格與不合格比例、是否通過評估即代表獲港府承認，中心均無正面回覆，僅稱會向公私營醫院及醫學實驗室就不同項目提供外部質素保證計劃，旨在確保本港實驗室的質素及持續改進水平，新項目包括新冠病毒。

醫管局今日起擴展新冠病毒監察，會為來自院舍及入住精神科病房的住院病人篩查，另會為所有呈流感徵狀的住院病人作檢測。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕港怡醫院 寶血醫院 仁安醫院 養和醫院 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎

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