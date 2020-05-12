今日護士節 染疫夫婦分隔 護士憶齊心助見最後一面

將於7月退休的明愛醫院顧問護師（感染控制）梁佛英任職護士近29年，曾任老人科、小兒科、婦產科及感染控制部門，經歷過SARS、豬流感等，「想不到臨退休這半年遇上肺炎（新冠疫情）」，她說護士職能不限於「打針派藥」，疫情來襲，感染控制的專業知識能派上用場。

梁憶述，明愛曾接收一對染疫的年邁夫婦，原安排二人同房隔離，惟老婦惡化，轉至深切治療部，家人不忍告知老翁。

眼見老婦危在旦夕，醫護與家人商討及周詳計劃，終能安排同樣病重的老翁穿上保護衣，到病房見妻最後一面。梁認為這是成就一件「美事」，「這對夫婦自己居住，相信對老伴的離開會不開心，在艱難時刻齊心做，發揮關心和護理的精神」。

自薦入隔離病房 難忘父母憂心神情

伊利沙伯醫院註冊護士（內科）劉建樂原任職風濕科，他自薦加入Dirty Team到隔離病房工作，「我未結婚，其他同事有家庭及子女，我的顧慮相對小」。與父母同住的他自2月初搬到酒店居住至今，經常叫外賣、吃味精，母親堅持親熬愛心湯水送到寓所樓下交收，為免增加父母感染風險，他們每次只相見5至10秒。從父母的神情、群組的短訊，他感受到家人憂心忡忡，更要反過來安慰家人，說醫院設備及裝備較以往齊全，着他們不用擔憂。

與妻育有兩名小孩的北區醫院病房經理（內科）賴永富是「80後」，SARS時他正實習，今次是第二批入Dirty Team的護士。他仍記得3月9日拖着行李搬離家的情景，縱使行李千斤重，亦不及與家人離別的心情沉重。他其後帶領來自13個病房、19名護士的團隊，到二線隔離病房「開荒」，應對3月中的回港避疫潮，疫情放緩之際，「最後好不捨得地離開病房」。

（抗疫新階段）