首批銅芯罩寄達 拍賣網現轉售索價百元

政府昨起陸續向已登記市民派遞銅芯抗疫口罩。創新及科技局長薛永恒表示，截至昨早8時，已有283萬名市民登記。香港郵政表示，周日已收到政府約12萬份銅芯口罩郵件，97%已於昨日安排派遞，就昨日已安排上門派遞的郵件中，有七成已派達，其餘三成因地址無人收件，要安排在郵政局領取。

本報30元購得 賣家：望落無乜用咁

網上交易平台Carousell昨午起陸續有賣家將銅芯口罩現貨上架求售，索價由1元至100元不等，相關帖文均標示為「新品」或「全新未開」，當中一名賣家有3個口罩出售，標價30元。此外，一名賣家早於昨凌晨便發帖預售銅芯口罩，稱6月尾有貨，索價105元。本報記者昨晚以30元向其中一名賣家購買銅芯口罩並成功交收，該賣家估計自己應是「最早登記嗰批」，故昨早已獲發口罩。他說與太太各有一個口罩，收貨後覺得「個口罩望落好似無乜用咁」，故在網上轉售。

大狀：無禁轉售條款 小量賣未必違法

大律師陸偉雄說，在申請口罩過程中，登記網站沒有「不准轉讓」等附加條件，相信個別買賣一兩個「問題不大」，但假設「若有人賣1萬個口罩，有可能是用不法手段得來，買家有可能被當作處理贓物」。

對於有學者質疑銅芯口罩的銅粒子或會脫落，甚或被人體攝入，薛永恒昨表示正與原材料供應商確認，認為按現有資料不會發生。對於專家建議市民不宜戴銅芯口罩往醫院，醫管局表示不會硬性規定口罩型號，但要求進入醫院及診所的人須戴外科口罩。

銅芯口罩沒經招標生產，被質疑涉利益輸送，薛永恒昨承認當局解說未必理想，並稱當時憂慮公布資料後會被「搶材料」，但明白市民希望理解事件，故獲工業家同意後決定公開資料，並承諾政府未來生產濾芯的過程會公開招標。林鄭月娥接受《大公報》專訪時透露，曾要求創科局人員向立法會交代生產口罩進度，惟人員稱「一講就攞唔到啲貨」，強調保密是為怕影響物料供應，絕非「黑箱」。

明報記者

（抗疫新階段）