節目被裁偏頗煽動仇恨 邱騰華促回應是否接納裁決 梁家榮：向被《紅藍綠》冒犯者致歉

梁：已與下屬檢討 不再邀蔡俊威主持

通訊局上月裁定港台節目《左右紅藍綠》嘉賓主持評論中大及理大衝突事件時，涉及偏頗、煽動對政府和警方的仇恨。

邱騰華昨於立法會資訊科技及廣播事務委員會稱，於通訊局嚴重警告後，商經局已要求港台從4方面正面回應，包括是否接納裁決；若接納，由於港台屬政府部門，有別商營機構須罰款或停牌，港台須就事件道歉。梁家榮表示，在接到投訴前，節目已於「出街」翌日下架，並與有關人員檢討，但因涉人員個人私隱，不便透露。他又向「覺得受冒犯者」致歉，並稱不會再邀請該嘉賓參與節目。

本報昨向該集嘉賓主持、教大亞洲及政策研究學系講師蔡俊威查詢，他說暫不回應。

葉劉：詫異記者多次問台入世衛

梁：不停提醒不可違「一中」原則

港台英文節目The Pulse及外購節目《台灣故事III》被投訴有違「一個中國」原則（見表），新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀對The Pulse記者多次追問台灣加入世衛的問題感詫異，質疑處長沒有經常向下屬解釋「一中」原則。

梁家榮說已就事件深刻檢討，強調節目原意、大部分時間皆探討全球疫情，無預計該段問答引來不同解讀，稱自己不停提醒同事不可違反「一中」原則。至於《台灣故事III》被指以「兩國邦交」形容台灣與非洲國家布基納法索的關係，梁家榮稱港台已就事件發聲明及道歉。

邱：從沒要求港台做政府喉舌

民主黨議員胡志偉稱，港台應提供準確、持平的報道，要求邱騰華解釋是否要港台成為政府喉舌。邱重申局方從沒要求港台作為政府喉舌，呼籲各方不應將事件兩極化，「一方面說無約制，另一方面說是喉舌」，表示支持港台按「整份」港台約章履行責任及發揮應有功能。