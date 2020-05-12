女子收K仔郵包 控方撤控遭官質疑

控方：續控有困難 官：不應裁判院處理

控罪指出，女被告高可晴2019年12月12日在沙田顯徑郵政局側門外非法販運危險藥物，即2.96公斤氯胺酮。被告報稱居於警員已婚宿舍，控方庭上透露其教育程度只有中一。

控方解釋撤控原因稱，無法在被告電話取得任何相關資訊，被告亦對包裹內容物無任何認知，包裹上只稱內裏物品為美髮用，被告在警誡供辭稱 「揭開咗嚟睇先覺得睇落似毒品」，若繼續檢控「現階段有困難」。

署理主任裁判官鄧少雄表示，以往這些案件很多均在沒電話信息的證據下處理，而包裹從法國寄來，已可構成販運，又稱控方可申請押後案件，並讓被告保釋，以待進一步調查。

其間控方再向律政司取指示，並引述負責此案的法律顧問稱，此案件即使轉介到高等法院審訊，亦沒有「有效的結果」（fruitful outcome）；鄧官則指出，被告涉及販運3公斤氯胺酮，應屬高等法院案件，不可能因未必能獲理想結果就草率撤控。

鄧官續說，假設控方難以檢控，亦理應在高等法院由大律師陳述此點，再由法官引導陪審團下做結論，「而唔係喺呢個咁嘅法院度就咁處理」，遂押後案件，並下令該法律顧問上庭解釋。被告獲准以12000元現金及不得離港等條件保釋。

【案件編號：STCC4518/19】