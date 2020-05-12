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屢貼中試題 遭投訴揭發

【明報專訊】原名蕭志勇的蕭源屢「貼中」公開試題，被封為「補習天王」，當中最為人熟悉的是2007年「貼中」會考中文科作文題目「檸檬茶」，事件轟動全城。及至2016年有數名巿民向考評局投訴而揭發此事。而在補習風氣盛行之下，蕭源身價水漲船高，但自從捲入試題外泄醜聞，他遭大型補習社解約。代表律師昨求情稱，由被捕至定罪3年間，精神壓力相當大。

蕭源先後加入多間補習社任教中文。他2007年任職英皇教育時，向學生提供以「凍檸茶」為題的範文，同年會考中文作文試題是「檸檬茶」，兩者相似引起外界關注。2010年，他給學生的筆記其中一條模擬試題為「戲院火警演習眾生相」，同年會考作文卷題目為「校園火警演習眾生相」。當時有人懷疑考評局試題外泄，更有聲音要求考評局徹查及廉政公署介入，蕭源則聲稱猜中試題僅因留意時事。

去年蝕賣大宅 求情稱遭解約壓力大

裁判官昨在判辭提及，數名市民2016年3月向考評局具名投訴，指控蕭源在facebook「好早貼中題」，因而揭發這宗案件。據悉，考評局當時轉介至廉署調查，由於投訴者在2016年的文憑試口試期間舉報，廉署於翌年考試才蒐集到足夠證據，正式拘捕蕭源等人。

蕭源的代表律師求情稱，自從試題外泄案於2017年曝光後，現代教育決定取消其課程，亦中止合約，「令他失去工作，生活和精神壓力相當大」。翻查資料，蕭源在2011年9月以3077萬元買入大埔比華利山別墅一間獨立屋自住，當時他仍在英皇教育旗下；去年10月，他以2450萬元將大宅易手，帳面蝕讓627萬元。

相關字詞﹕現代教育 蕭源 泄露試題

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