屢貼中試題 遭投訴揭發

蕭源先後加入多間補習社任教中文。他2007年任職英皇教育時，向學生提供以「凍檸茶」為題的範文，同年會考中文作文試題是「檸檬茶」，兩者相似引起外界關注。2010年，他給學生的筆記其中一條模擬試題為「戲院火警演習眾生相」，同年會考作文卷題目為「校園火警演習眾生相」。當時有人懷疑考評局試題外泄，更有聲音要求考評局徹查及廉政公署介入，蕭源則聲稱猜中試題僅因留意時事。

去年蝕賣大宅 求情稱遭解約壓力大

裁判官昨在判辭提及，數名市民2016年3月向考評局具名投訴，指控蕭源在facebook「好早貼中題」，因而揭發這宗案件。據悉，考評局當時轉介至廉署調查，由於投訴者在2016年的文憑試口試期間舉報，廉署於翌年考試才蒐集到足夠證據，正式拘捕蕭源等人。

蕭源的代表律師求情稱，自從試題外泄案於2017年曝光後，現代教育決定取消其課程，亦中止合約，「令他失去工作，生活和精神壓力相當大」。翻查資料，蕭源在2011年9月以3077萬元買入大埔比華利山別墅一間獨立屋自住，當時他仍在英皇教育旗下；去年10月，他以2450萬元將大宅易手，帳面蝕讓627萬元。