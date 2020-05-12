串謀泄試題 蕭源兩主考罪成 蔡怡脫罪 官：即時監禁是合適選擇

考評局回應時重申，所有獲考評局委任或聘用的考務人員，必須把履行職務時所獲悉的一切事宜保密，並強調局方重視公開試的保密與公平，由擬題、審定、包裝等程序均嚴格監控。

4名被告為蕭志勇（又名蕭源）、教師張國權和吳宏樑、蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。案發時張和吳分別任教佛教沈香林紀念中學及香港華仁書院，據悉張已停職。首兩項控罪控告3名男被告，稱蕭分別串謀張及吳公職人員行為失當；另蔡被控一項公職人員行為失當。

辯方爭議非考評僱員 官：法律上屬「公職」

案中爭議在被告張國權及吳宏樑僅和考評局簽下任用書，並無僱傭關係，惟裁判官水佳麗指出，考評局在《考評局條例》下具相當的公共資源及公權力，法律層面上兩被告的功能已符公職人員定義。

水官續說，被告張國權於2016年文憑試中文科口試擔任主考員，歷時9天，「他就將7天試期的大部分題目，即超過10節的試題以WhatsApp傳給蕭源」。水官斥張國權明顯涉及瀆職，「任何有正常思想的人都會覺得咋舌」。

批泄評分準則或令個別考生獲益 削DSE公正

另一被告吳宏樑則於2017年任中文科口試主考員時，向蕭源傳送主考員會議的評分準則，讓蕭源把資料發布到facebook專頁。水官綜合考評局人員的供辭指出，會上的評分準則相當仔細，如有考生知悉，易取得較高分數。水官批評吳宏樑向蕭源泄密，或令個別考生獲益，削弱文憑試公正。

至於涉及兩項串謀罪名的蕭源，水官稱他案發時分別要求張國權和吳宏樑「乖乖配合」，向他披露口試試題及評分準則；他繼而利用相關內容，在facebook講解試題及製作口試攻略影片。水官稱，不難想像被告犯案都是為協助蕭源提升補習班名氣，對蕭源生意帶來好處，特別是張國權在開考前迅速將大量敏感試題外泄予蕭源，「都是為蕭源效力」，「蕭源把任職主考員的朋友通通拉落水，拉攏兩名被告泄漏試題」，裁定3人串謀公職人員行為失當罪成立。

至於脫罪的蕭源妻子蔡怡，案情指她2017年任職寫作考試的監考員，在監考期間往洗手間以WhatsApp把試題傳給蕭源。

指應另罪控蔡怡 今已過時效

水官裁決時稱，蔡怡和考評局無合約關係，她作為掙取車馬費的監考員，「和濫用公權力尚有一段距離」，而目前未有證據反映蕭源會如何利用蔡怡泄漏給他的試題，故裁定蔡怡公職人員行為失當罪不成立。水官續稱，控方應以《考評局條例》第15條保密條例起訴蔡怡，惟現已錯過檢控期限。

【案件編號：WKCC2550/18】