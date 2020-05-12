活動助理傳網稱「黑警死全家」 學校調查

光明學校校長邢毅稱，正盡力了解投訴事件真確性，將成立調查小組面見涉事職員、與其有緊密接觸的師生及家長，了解職員日常工作情况，之後向法團校董會交調查結果。他說盡力確保學校不涉及任何政治取向，尊重所有個人想法及政治理念，但不容許任何言論對學生產生不良影響。

教局：學校有責任跟進失當事件

教育局回應，學校作為教職員的僱主，有責任跟進僱員的涉嫌失當事件，並全面檢視該人員日常與學生接觸的工作，確保學生福祉；如查明事件屬實，須考慮其行為對學生造成的不良影響，採適當行動。

教協會長馮偉華稱，員工於私人平台發表言論、被起底的風氣不值得鼓勵，若有關言論屬私人帳戶、朋友限閱，不是開放公眾的帖文，「是否一刀切屬公眾言論？值得商榷」。他認為學校處理事件時要按一般程序公道處理，容許涉事者申辯，不應因公眾壓力採取分外嚴苛的手法。教聯會主席黃錦良稱，不論是教學助理、書記，任何在校工作員工都不宜在社交媒體宣傳仇恨、鼓吹犯法，他們雖非負責教學，但接觸學生層面不比教師少，亦有機會在社交媒體與學生聯繫，他們在此發表言論，不多不少都會向學生灌輸錯誤價值觀。

（反修例風暴）