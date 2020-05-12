新婚夫婦少女控暴動開審 控方：沒直接證據 憑裝備由法庭推斷

該案涉及3名被告，即報稱健身中心東主的新婚夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲），以及現年17歲的李宛叡，他們否認於去年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，湯氏夫婦另否認1項無牌管有無線電器具罪。

控方開案陳辭指出，警務處長案發當日只批准示威者在中環遮打花園集會，大批人卻擅自向西環中聯辦遊行，警方遂在西區警署外德輔道西佈防，阻止示威者繼續前行。至傍晚5時許，示威者變本加厲，向警方叫囂，及在路中心設路障。警方多次警告不果遂推進防線，並遭投擲雜物，終於在7時許施放催淚煙。大批示威者後退，此時湯氏夫婦從德輔道西轉入奇靈里，再拐入一條不知名後巷抵達西源里，會合李宛叡。3人在西源里轉右，發現路盡是倔頭路，遂打算攀爬鐵絲網逃走。

稱被捕時穿黑衣 搜獲頭盔豬嘴

開案陳辭稱此時速龍小隊趕至，湯偉雄曾阻擋警方圖助妻子及少女逃走，3人終遭制服拘捕。3人當時均穿黑衣，警方在湯氏夫婦身上搜獲頭盔、「豬嘴」、眼罩、生理鹽水、行山杖及無線電對講機等；少女雙手裹着保鮮紙，頭戴安全帽，並在現場向警方承認與湯氏夫婦到西區參與遊行。

控方：倘不罪成 仍可控非法集結

控方指出，本案無直接證據指證3人於暴動時的行為，所以他們的參與是依賴法庭推斷，若法庭終未能裁定3人暴動罪成，仍可以交替控罪指稱3人參與非法集結。

辯方指出，控方只將3名速龍小隊警員列為證人，但庭上播放片段卻顯示涉事「十幾二十個」速龍小隊警員，故申請控方披露正確警員數目、身分及記事冊內容，以證李宛叡現場有否招認。審訊今續。

【案件編號：DCCC872/19】

（反修例風暴）