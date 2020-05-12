12歲網媒記者一度帶署 政府批有組織派年幼學生義務採訪

12歲記者母：子「想要空間」

政府發言人說，對有未成年人士聲稱在示威活動中採訪深表關注，指家長、學校及教師要提醒學生，勿出席或參與近月往往演變成暴力衝突的示威活動；並對有組織安排年幼學生作義務採訪感到十分憂慮，批評屬極不負責任行為。

香港新聞行政人員協會發聲明，稱記者必須經專業培訓才能勝任新聞採訪工作，社會有責任保護未成年學生在複雜混亂突發事件現場的安全。協會認為未經培訓及未成年初中生單獨在這些環境並不合適。

香港記者協會主席楊健興昨被問到記協會員會否考慮開放予中學生加入，他說記協屬註冊工會，中學生不合參加資格，惟記協開始着手與學生媒體聯絡，商討採訪時注意事項。

他重申，對學生記者最大保障是「完全做記者的事」，而非參與者；家長及老師應讓他們知道採訪現場的風險。他說該學生記者是想關心社會，「他沒有去玩遊戲機」，希望大家不要覺得他做錯事。

（反修例風暴）