警晨拘鄺俊宇指丟樽 晚無條件釋放 鄺：絕無向警丟樽 公道在人心

警發19限聚令告票 拘230人

多個商場前日都有「和你sing」行動，當晚亦有大批市民聚集旺角一帶，其後爆發衝突，多人被捕。警方稱，在全港各區向19名違反「8人限聚令」的人發出定額罰款通知書。此外，警方拘捕約230人，涉及罪名包括非法集結、藏有工具可作非法用途、管有任何物品意圖摧毁或損壞財產、藏有攻擊性武器、藏毒、公眾地方行為不檢、阻礙警務人員執行職務、襲擊警務人員和未能出示身分證明文件等。

其中，鄺俊宇被指在公眾地方行為不檢被捕。據港台片段，鄺前晚現身旺角，在混亂中被防暴警撞跌，倒地後被警員以膝頭壓着頭部，當時他左手手執大聲公、右手孭環保布袋。根據港大學生會學苑即時新聞的片段，鄺俊宇擠進人群時，左手夾着大聲公，右手無拿物件，右膊孭着布袋，在人群中約20秒後便見他跌倒被捕。鄺事後報稱不適，前晚清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

警方昨晨表示，事發時鄺俊宇將一個水樽丟向警員方向，涉嫌在公眾地方行為不檢將他拘捕，案件交由西九龍總區重案組跟進。鄺隨後透過助理發聲明反駁，稱自己絕對無向警員丟水樽，強調一直以議員身分在前線監察警方行動，並緩衝警民之間的衝突。他在聲明中提到被警方以暴力的手法制服及帶走。

警：鄺拒保釋 保留檢控權

至昨晚鄺俊宇突獲警方「無條件」釋放，鄺表示曾向警方明言拒絕保釋，反問警方「水樽何來」。他說，當時在旺角是喝止一名警員向記者噴胡椒噴霧，但隨即被警員拉跌，之後就被制服地上。警方昨晚稱，鄺姓男子拒絕保釋候查，獲暫時釋放，案件仍在調查，保留檢控權利。

民權觀察：限聚令下有集會自由

另外，對於警方周日晚採取大規模圍捕，民權觀察成員王浩賢稱，前晚旺角雖然有雜物起火，但整體而言見不到明顯的示威者與警方衝突，認為警方驅散市民的方式和運用的武力都是不合比例。他並提到，警方大規模圍捕是不恰當，質疑濫用權力，擔心警方若繼續以這個模式執法，將造成更大的社會衝突。

王續批評警方濫用「8人限聚令」，指警方執法時必須謹慎準確；「限聚令」只是很輕的罪名，警方卻出動大批防暴警員，明顯不合比例。他強調，即使限聚令下，港人都有集會自由的權利。

大批被捕者被扣押在紅磡警署，昨晚黃雨期間有40至50人在警署外等候消息，路邊放有零食及飲品。

明報記者

（反修例風暴）