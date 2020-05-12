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警官：難辨記者身分 前晚場面難睇

【明報專訊】前晚大批傳媒採訪示威時被防暴警包圍截查，更被喝令蹲下及不可拍攝。有不願具名的警方指揮官認為，警員不應禁止傳媒拍攝，執法時亦應減少不必要說話或舉動，承認前晚場面「較難睇」。他強調警員面對的困難趨增，包括愈來愈難分辨在場記者身分，有部分自稱記者的人，與專業記者行為不符，警員難免會更警惕，甚至截查。

警官： 多人自稱記者煽動

另一在前線工作的資深警官說，近日見到多了身穿「黃背心」的人，有時多達二三百人，「難分辨哪些是傳統記者」，又稱明顯多了學生記者，且愈趨年輕，有同袍反映曾有小六生自稱記者。他說，不少網媒會站在警察防線前近距離拍攝，「人牆」遮擋視線，對警員行動帶來困難。

該資深警官稱，曾在示威現場見部分網媒或自稱記者的人「口不擇言」、叫口號，甚至有煽動行為。他認為警方欲與傳媒修補關係，但有自稱記者的人行為不專業，加劇警察與記者之間的仇恨。他承認有些同袍工作時有情緒，「一定會有不對」，但示威現場人數眾多，警員難辨誰是記者，執法有困難。

警橙帶隔開 反成圍堵工具

據悉，警隊檢討反修例示威行動後，近月試行新措施，包括在示威現場用橙色帶作分隔線，冀與傳媒保持安全距離，減少衝突或危險。不過，據本報近日觀察，有警員在爆發衝突後拉出橙帶，距離太遠，反令傳媒難以採訪。前日荃灣商場內，警方橙帶反成圍堵工具，把現場區議員及電視台記者圍困，逐一截查及警告他們聚集。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例示威 採訪 警員

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